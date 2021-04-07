Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kolesterole karşı adeta ilaç görevi görüyor! İşte kolesterolü şifalandıran besin...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 09:06

Kolesterole karşı adeta ilaç görevi görüyor! İşte kolesterolü şifalandıran besin...

Arter duvarına yapışan bir yağ olan , ihmal edildiğinde ciddi hastalıklara neden oluyor. Sağlıklı bir beslenmeyle dengelenebilen kolesterol için düzenli egzersiz de büyük önem taşıyor. En sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biri olan kolesterolü yenmek için bazı besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, hangi besinler kolesterol düşmanı? İşte kolesterolü bitiren süper besinler...

Kolesterole karşı adeta ilaç görevi görüyor! İşte kolesterolü şifalandıran besin...

her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır. Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır. Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

Kolesterole karşı adeta ilaç görevi görüyor! İşte kolesterolü şifalandıran besin...

genelde orta yaş grubu ile ileri yaş grubuna dahil olan kişilerde daha çok kendini gösterir. Çünkü kolesterol hastalığı birden bire çıkıp kişide rahatsızlık oluşturmaz, aksine yanlış beslenme ve yeteri kadar egzersiz yapmamanın bir sonucu olarak yıldan yıla yükselir ve zaman içinde ileride geri dönüşü olmayan kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kolesterole karşı adeta ilaç görevi görüyor! İşte kolesterolü şifalandıran besin...

değerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, doğru ve sağlıklı bir beslenme, hayatımıza katacağımız düzenli egzersizler kolesterol hastalığına yakalanma ihtimalimizi oldukça düşürür.

Kolesterole karşı adeta ilaç görevi görüyor! İşte kolesterolü şifalandıran besin...

değerini yükselten organımız karaciğerdir. Karaciğer, tükettiğimiz besinlerin türüne ve miktarına bağlı olarak yükselen kan şekeriyle birlikte kolesterol üretir.

Kolesterole karşı adeta ilaç görevi görüyor! İşte kolesterolü şifalandıran besin...

Yüksek tedavisinde en önemli konu ilaçsız tedaviler ve kesinlikle önemsenmesi gerekiyor. İlaçsız tedavi denilince akla ilk olarak sağlıklı beslenme geliyor. Düzenli ve sağlıklı beslenerek kolesterol başta olmak üzere birçok rahatsızlıktan kurtulmak mümkün.

SON DAKİKA