Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kolesterolü ilaçsız düşüren mucize tohum! Bir kaşık tükettiğinizde tüm damarlarınız açılıyor
Giriş Tarihi: 28.01.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 15:35

Kolesterolü ilaçsız düşüren mucize tohum! Bir kaşık tükettiğinizde tüm damarlarınız açılıyor

Kolesterol, ihmal edildiğinde damar tıkanıklığına neden olarak kalp sağlığını olumsuz etkiler. Uzmanlar, beslenme rutinine dahil edilen bazı besinlerin kolesterol seviyesini düşürdüğünü, kalp sağlığını koruduğunu ve damar tıkanıklığını açtığını belirtiyor. Peki, hangi besinler kolesterol seviyesini düşürüyor? İşte kolesterolü düşüren mucizevi besinler...

Kolesterolü ilaçsız düşüren mucize tohum! Bir kaşık tükettiğinizde tüm damarlarınız açılıyor

ZEYNTİNYAĞI

Zeytinyağı, içerisinde bulunan oleik asit, antioksidan ve polifenolller sayesinde kolesterol seviyelerini düzenler. Kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan zeytinyağı, aynı zamanda damar tıkanıklığının önüne geçer.

Kolesterolü ilaçsız düşüren mucize tohum! Bir kaşık tükettiğinizde tüm damarlarınız açılıyor

BAKLAGİL

Lif, protein, vitamin ve mineral içeren baklagiller çözünür lif bakımından da zengindir. Kolesterol düzeyinin düşmesini sağlayan baklagiller, içerisindeki fitosteroller sayesinde kolesterol emilimini azaltır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kolesterolü ilaçsız düşüren mucize tohum! Bir kaşık tükettiğinizde tüm damarlarınız açılıyor

YUMURTA

Yumurta, genellikle kolesterol seviyelerini düşürmek isteyenlerin tüketmekten kaçındığı bir besindir ancak bilinenin aksine protein bakımından zengin olan yumurtanın beyaı kolesterol içermez sarısında ise az miktarda bulunur.

Kolesterolü ilaçsız düşüren mucize tohum! Bir kaşık tükettiğinizde tüm damarlarınız açılıyor

YULAF

Yulaf, beta-glukan adı verilen bir çözünür lif türü içerir. Bu çözünür lif, bağırsaklarda suyla birleşerek bir jel oluşturur. Bu jel, vücut tarafından kolesterolü emilimini azaltarak ve safra asitlerini bağırsaktan atarak kolesterol seviyelerini düşürür.

Kolesterolü ilaçsız düşüren mucize tohum! Bir kaşık tükettiğinizde tüm damarlarınız açılıyor

SOMON

Somon, omega-3 bakımından en zengin besinlerden biridir. Kandaki trigliserid düzeyini düşüren somon aynı zamanda enfeksiyon oluşumunu önler. Kandaki kötü kolesterol miktarını düşürerek iyi kolesterol seviyesini artırır.

SON DAKİKA