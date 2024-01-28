Kolesterolü ilaçsız düşüren mucize tohum! Bir kaşık tükettiğinizde tüm damarlarınız açılıyor

YULAF

Yulaf, beta-glukan adı verilen bir çözünür lif türü içerir. Bu çözünür lif, bağırsaklarda suyla birleşerek bir jel oluşturur. Bu jel, vücut tarafından kolesterolü emilimini azaltarak ve safra asitlerini bağırsaktan atarak kolesterol seviyelerini düşürür.