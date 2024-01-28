Giriş Tarihi: 28.01.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
15:35
Kolesterolü ilaçsız düşüren mucize tohum! Bir kaşık tükettiğinizde tüm damarlarınız açılıyor
Kolesterol, ihmal edildiğinde damar tıkanıklığına neden olarak kalp sağlığını olumsuz etkiler. Uzmanlar, beslenme rutinine dahil edilen bazı besinlerin kolesterol seviyesini düşürdüğünü, kalp sağlığını koruduğunu ve damar tıkanıklığını açtığını belirtiyor. Peki, hangi besinler kolesterol seviyesini düşürüyor? İşte kolesterolü düşüren mucizevi besinler...