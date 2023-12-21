Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 14:23

Kurutup tüketene hastalık uğramıyor! Hem bağışıklığın hem de bağırsakların şifası…

Bağırsaklar, vücudumuzdaki en büyük bağışıklık hücreleri deposunu barındırır ve bu hücreler, mikroorganizmalarla etkileşimde bulunarak bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını düzenler. Bağırsaklarda bulunan bakteriler, probiyotikler gibi dost mikroorganizmalar, bağırsak bariyerinin korunmasına yardımcı olur ve bağışıklık hücrelerinin etkinliğini destekler. Ayrıca, bağırsaklardaki sağlıklı mikrobiyota, bağışıklık sisteminin düzenli ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlayarak enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle, bağırsak sağlığının korunması, genel bağışıklık sistemi fonksiyonlarını olumlu yönde etkileyebilir.