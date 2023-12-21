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Haberler Galeri Kurutup tüketene hastalık uğramıyor! Hem bağışıklığın hem de bağırsakların şifası…
Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 14:23

Kurutup tüketene hastalık uğramıyor! Hem bağışıklığın hem de bağırsakların şifası…

Bağırsaklar, vücudumuzdaki en büyük bağışıklık hücreleri deposunu barındırır ve bu hücreler, mikroorganizmalarla etkileşimde bulunarak bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını düzenler. Bağırsaklarda bulunan bakteriler, probiyotikler gibi dost mikroorganizmalar, bağırsak bariyerinin korunmasına yardımcı olur ve bağışıklık hücrelerinin etkinliğini destekler. Ayrıca, bağırsaklardaki sağlıklı mikrobiyota, bağışıklık sisteminin düzenli ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlayarak enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle, bağırsak sağlığının korunması, genel bağışıklık sistemi fonksiyonlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Kurutup tüketene hastalık uğramıyor! Hem bağışıklığın hem de bağırsakların şifası…

Önereceğimiz bu muhteşem besin de sizin için tam olarak bunu yapıyor. Özellikle kış aylarında kurutarak tükettiğinizde birçok farklı şifası bulunuyor…

Kurutup tüketene hastalık uğramıyor! Hem bağışıklığın hem de bağırsakların şifası…

Cennet hurması, antioksidanlar ve lif ile A vitamini gibi önemli besinler açısından zengindir. Ayrıca sağlık açısından birçok potansiyel faydayla da ilişkilendirilmiştir ve çeşitli yemeklerde tüketilebilir.

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Kurutup tüketene hastalık uğramıyor! Hem bağışıklığın hem de bağırsakların şifası…

Cennet hurması, diğer adıyla Trabzon hurması olarak da biliniyor. Sonbahar mevsiminde sıkça tüketilen bu meyvenin ise kışın kurutularak tüketilmesi mümkün oluyor.

Kurutup tüketene hastalık uğramıyor! Hem bağışıklığın hem de bağırsakların şifası…

Cennet hurması ya da Trabzon hurması adı verilen turuncu renkli meyveleri, tatlı, bal benzeri lezzetleriyle tanınır. Bu hurmayı taze, kurutulmuş veya pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınıza çeşitli şekillerde fayda sağlayabilecek besinlerle doludur.

Kurutup tüketene hastalık uğramıyor! Hem bağışıklığın hem de bağırsakların şifası…

İşte cennet hurmasının tüm faydaları…

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