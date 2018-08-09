Limonlu su içmenin faydaları nelerdir!

6-LİMONLU SU, BÖBREK TAŞLARINA KARŞI DA KORUYUCUDUR

Limonlu su, böbrek taşına da iyi gelir. Normal boyutlu böbrek taşları vücuttan atılır ama bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırır ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltmış olur.