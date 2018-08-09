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içmenin nelerdir!

Giriş Tarihi: 09.08.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 21:08
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içmenin nelerdir!
Limonlu su içmenin faydaları nelerdir!

içmek oldukça yaygın olan bir sağlık tavsiyesi olmakla birlikte çoğu kadının olmazsa olmazı arasında limonlu su bulunur. C vitamini deposu olan limon, PH alkalin seviyesini dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasını, vücudun kanserle savaşmasını ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Ayrıca limon suyu, kanı temizler. Vücudun kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı olur, kan şekerini dengeler. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırır. Limon, içerdiği pektin lifler sayesinde açlık hissini azaltır.

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içmenin nelerdir!
Limonlu su içmenin faydaları nelerdir!

1- LİMONLU SU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

içmeyi alışkanlık haline getiren kişilerin çok şanslı olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü C vitamini ve potasyum bakımından zengin olan limon suyu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

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içmenin nelerdir!
Limonlu su içmenin faydaları nelerdir!

2-LİMONLU SU İÇMEK KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

, içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir. Her sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek kilo vermeye yardımcı olur.

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içmenin nelerdir!
Limonlu su içmenin faydaları nelerdir!

3-BOĞAZ AĞRISINDAN KURTULMAYI SAĞLAR

Ilık içmek, boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

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içmenin nelerdir!
Limonlu su içmenin faydaları nelerdir!

4-İLTİHAP OLUŞMASINI ÖNLER

, iltihapların oluşmasını önler. İltihap oluşmasına neden olan eklemlerdeki ürik asiti yok eder.

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içmenin nelerdir!
Limonlu su içmenin faydaları nelerdir!

5-LİMONLU SU KANSER ÖNLEYİCİDİR

içmek, kanseri önlemede faydalıdır. Araştırmalar, limonun tümör önleyici özellikleri ile kanser riskini azaltmada yardımcı olduğunu gösteriyor.

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içmenin nelerdir!
Limonlu su içmenin faydaları nelerdir!

6-LİMONLU SU, BÖBREK TAŞLARINA KARŞI DA KORUYUCUDUR

, böbrek taşına da iyi gelir. Normal boyutlu böbrek taşları vücuttan atılır ama bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırır ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltmış olur.

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