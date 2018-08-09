Limonlu su içmenin faydaları nelerdir!

Limonlu su içmek oldukça yaygın olan bir sağlık tavsiyesi olmakla birlikte çoğu kadının olmazsa olmazı arasında limonlu su bulunur. C vitamini deposu olan limon, PH alkalin seviyesini dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasını, vücudun kanserle savaşmasını ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Ayrıca limon suyu, kanı temizler. Vücudun kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı olur, kan şekerini dengeler. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırır. Limon, içerdiği pektin lifler sayesinde açlık hissini azaltır.