Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

Bunun yanında yoğurt yüksek protein ve kalsiyum sayesinde açlığı azaltıcı hormonlar olan peptid YY ve GLP 1 seviyesini artırarak iştahın azalmasını sağlar. Birçok çalışma yoğurt tüketen bireylerin vücut ağırlığının, yağ oranının ve bel çevresinin tüketmeyenlerden daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu özel diyetimde üç yemek kaşığı yoğurt ile hazırlayacağınız yağ yakıcı ayran tarifimi hem keyifle tüketeceksiniz hem de tok kalmayı ve yağ kaybını destekleyerek yazı formda geçireceksiniz.