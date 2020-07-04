Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

YOĞURT İLE FAZLA YAĞLARDAN KURTUL
Yoğurt A vitamini, niasin, folik asit, B 12 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, selenyum, çinko, fosfor minerallerinden zengin, biyolojik değeri yüksek protein içeriği ile sağlıklı bir diyetin temel taşlarındandır. Yoğurdun düzenli tüketimine dair bilimsel çalışmalarda yoğurdun bağırsak sağlığını artırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı olduğu, diyabet yönetiminin etkinliğini artırabileceği, kan yağlarını düzenleyerek kalp damar hastalıklarından koruyabileceği, karaciğer hastalıklarını önleyebileceği, kansere karşı vücut savunmasına destek verebileceği gösterilmiştir.