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Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

Zeytinyağlı gıdalar, mantar, semizotu ve makarna... Evet, yanlış duymadınız makarna! Bu hafta paylaşacağım makarnalı diyetle altı günde iki kilo vermeniz mümkün. Fakat dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var...

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 04.07.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 07:29
Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

Sağlıklı besinlerle keyif alarak zayıflamak ister misiniz? O halde bu hafta vereceğim özel diyetim tam size göre.

Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

Bu hafta diyetimde özellikle yer verdiğim zeytinyağının, kahvaltıda yumurtaya lezzet katacak mantarın, yaz sebzelerinin en değerlilerinden semizotunun, omega 3 zengini sağlık tanesi keten tohumunun, zayıflama diyetlerimin olmazsa olmazı yoğurdun sağlık faydalarına da değindim.

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Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

Zeytinyağı küründen semizotlu makarnaya, yağ yakan cacıktan mantarlı omlete sağlığınızı desteklerken vücuttaki yağları yakmanızı sağlayacak bu efsane ile 6 günde tam 2 kilo vereceksiniz...

Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

MANTARLI OMLET İLE KEYİFLE ZAYIFLA

Mantar besin değeri ve kalitesi oldukça yüksek sebzelerdendir. Düşük kalorisi, yüksek miktarda protein, su ve lifi içeriği ile kolaylıkla kilo vermenize destek olur.

Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

Bunun yanında tiamin, riboflavin, niasin, biyotin, folik asit, C vitaminlerini, fosfor, selenyum, potasyum ve bakır minerallerinden zengin içeriği ile metabolizmanın çalışmasına, bağışıklığın güçlenmesine, sinir sisteminin çalışmasına, kalp sağlığını güçlendirmeye, kolesterolü düşürmeye, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

YOĞURT İLE FAZLA YAĞLARDAN KURTUL

Yoğurt A vitamini, niasin, folik asit, B 12 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, selenyum, çinko, fosfor minerallerinden zengin, biyolojik değeri yüksek protein içeriği ile sağlıklı bir diyetin temel taşlarındandır. Yoğurdun düzenli tüketimine dair bilimsel çalışmalarda yoğurdun bağırsak sağlığını artırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı olduğu, diyabet yönetiminin etkinliğini artırabileceği, kan yağlarını düzenleyerek kalp damar hastalıklarından koruyabileceği, karaciğer hastalıklarını önleyebileceği, kansere karşı vücut savunmasına destek verebileceği gösterilmiştir.

Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

Bunun yanında yoğurt yüksek protein ve kalsiyum sayesinde açlığı azaltıcı hormonlar olan peptid YY ve GLP 1 seviyesini artırarak iştahın azalmasını sağlar. Birçok çalışma yoğurt tüketen bireylerin vücut ağırlığının, yağ oranının ve bel çevresinin tüketmeyenlerden daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu özel diyetimde üç yemek kaşığı yoğurt ile hazırlayacağınız yağ yakıcı ayran tarifimi hem keyifle tüketeceksiniz hem de tok kalmayı ve yağ kaybını destekleyerek yazı formda geçireceksiniz.

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