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sapının bu faydalarına inanamayacaksınız!

hem sindirim için hem de cilt için vazgeçilmez bir besindir. Peki maydanozun faydaları nelerdir? Maydanoz, sarımsak ve limon ayrı ayrı birer antiseptik, antioksidan ve antibakteriyel doğada bulunan en güçlü olan bu üçlü bir araya geldiğinde inanılmaz faydalar sağlar. Uzmanlar maydanoz saplarını çöpe atmak yerine doğal kürler elde edilebileceğini vurguluyor. Maydanozu kullanmadan önce ayıklayıp sapını atıyorsanız bu haberden sonra asla atmayacaksınız. en az yaprakları kadar faydalı bir besindir. Peki maydanoz sapının faydaları nelerdir? İşte maydanoz sapının mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:05
Maydanoz sapının bu faydalarına inanamayacaksınız!

Maydanozu kullanmadan önce ayıklayıp sapını atıyorsanız bu haberden sonra asla atmayacaksınız. en az yaprakları kadar faydalı bir besindir. Peki sapının faydaları nelerdir? İşte maydanoz sapının mucizevi faydaları...

Maydanoz sapının bu faydalarına inanamayacaksınız!

Maydanozun yağsız oluşu ve çok düşük sodyum içermesi ile kalp dostu, kolesterol ve kan basıncının kontrol altında olduğu diyetlerde kullanımının uygun olduğunu belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi:

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Maydanoz sapının bu faydalarına inanamayacaksınız!

Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı: Yüksek K vitamini içeriği ile vücutta kan pıhtılaşmasını düzenler ve güçlü kemiklerin devamlılığında rol oynar. 2 yemek kaşığı maydanozda 125 mikrogram K vitamini vardır, erkekler en az günlük 120 mikrogram ve kadınlarda en az 90 mikrogram K vitamini almalıdır. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak yemek günlük alınması gereken A vitamini, C vitamini, folik asit, kalsiyum, demir ve potasyumu karşılamaya yardımcı olacaktır. Düşük K vitamini alımı yüksek kemik kırıklıkları ile ilişkilidir. K vitamini kalsiyum emilimini arttırıp, idrarla kalsiyum atımını azaltır. Bu sayede kemik sağlığını iyileştirir.

Maydanoz sapının bu faydalarına inanamayacaksınız!

Mesane/böbrek/üriner sistem problemlerini azaltır: Maydanozdaki myristicin ve apiole adlı 2 iyileştirici bileşik idrar akışını arttırmaya ve idrar yolları enfeksiyonlarını oluşturan bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve vücutta toksinleri zararsız hale getirir. Diüretik etkisi ile böbrek taşı ve çeşitli idrar yolu sorunlarını önlemeye yardımcıdır.

Maydanoz sapının bu faydalarına inanamayacaksınız!

İyi bir görüş sağlar: lutein ve zeaksantin olmak üzere 2 çeşit karotenoid içerir. Bu iki antioksidan ışığın zararlı dalga boylarından gözün retina kısmını korur, bu sayede hem katarakt başlangıcını azaltmaya yardımcı olur hem de makula dejenerasyonu ( sarı nokta) oluşum riskini azaltır.

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