Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Maydanozun sağlık sırlarına inanamayacaksınız! İşte maydanozun inanılmaz faydaları

Maydanozun sırlarına inanamayacaksınız! İşte maydanozun inanılmaz faydaları

Maydanozu yalnızca tabaklardaki süslemelerde kullanmak büyük haksızlık çünkü bu bitki, sağlığımız için vazgeçilmez bir . Antioksidan açısından zengin olan , kalpten karaciğere gözden kemiklere kadar birçok organımız için koruyucu ve onarıcı etkiye sahip. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Y. Birol Saygı, "Maydanozda başlıca bulunan antioksidanlar; flavonoidler, karotenoidler ve vitaminidir. Araştırmalar, flavonoidler bakımından zengin diyetlerin kolon kanseri, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir" diyor.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 10:13
Maydanozun sağlık sırlarına inanamayacaksınız! İşte maydanozun inanılmaz faydaları

Maydanozu yalnızca tabaklardaki süslemelerde kullanmak büyük haksızlık çünkü bu bitki, sağlığımız için vazgeçilmez bir . Antioksidan açısından zengin olan , kalpten karaciğere gözden kemiklere kadar birçok organımız için koruyucu ve onarıcı etkiye sahip. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Y. Birol Saygı, "Maydanozda başlıca bulunan antioksidanlar; flavonoidler, karotenoidler ve vitaminidir. Araştırmalar, flavonoidler bakımından zengin diyetlerin kolon kanseri, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir" diyor.

Maydanozun sağlık sırlarına inanamayacaksınız! İşte maydanozun inanılmaz faydaları

Mutfak dünyasında , yemeklerin son dokunuşunda olmazsa olmaz bir bitkidir. Her geçen gün yeni bir faydası keşfedilen maydanozun tabaklardaki süslemeden çok daha fazlası olduğuna artık kuşku yok… Akdeniz'e özgü bir bitki olan maydanoz, tarih boyunca hastalıklarla mücadele kullanılmış. Kilo yönetiminde önemli bir yer tutan bu bitki, aynı zamanda hücre hasarını onarması nedeniyle kanserden kalp-damar hastalıklarına kemik hastalıklarından göz rahatsızlıklarına kadar birçok derde deva oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maydanozun sağlık sırlarına inanamayacaksınız! İşte maydanozun inanılmaz faydaları

Maydanozun 30 gramının 1.92'si karbonhidrat, 0.90'nı protein, 0.24'ü yağ ve 1 gramı ise diyet lifinden oluşuyor. Bütün bu değerlerin toplamı 11 kaloriye denk geliyor. Bu yüzden , kilo yönetiminde önemli bir yer tutuyor. Ayrıca elementleri yoğun bir bitki olan maydanozun glisemik indeks değerinin (32 )oldukça düşük olduğunu da belirtelim.

Maydanozun sağlık sırlarına inanamayacaksınız! İşte maydanozun inanılmaz faydaları

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Maydanozun güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Y. Birol Saygı, "Antioksidanlar, serbest radikal adı verilen moleküllerden hücresel hasarı önleyen bileşiklerdir.

Maydanozun sağlık sırlarına inanamayacaksınız! İşte maydanozun inanılmaz faydaları

Maydanozda başlıca antioksidanlar flavonoidler, karotenoidler ve Vitamin C'dir. , özellikle flavonoidler olarak bilinen antioksidan bakımından zengindir. Araştırmalar, flavonoidler bakımından zengin diyetlerin kolon kanseri, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir" diyor.

Maydanozun sağlık sırlarına inanamayacaksınız! İşte maydanozun inanılmaz faydaları

KURUTULMUŞ MAYDANOZUN SIRRI

Kurutulmuş maydanozun tazeye göre 17 kat daha fazla antioksidan içeriği bulunduğunun saptandığını belirten Profesör Saygı, maydanozun kanseri önleyici özelliklerini şöyle anlatıyor: ", antikanser etkileri olabilecek biyoaktif maddeleri içermektedir.

Maydanozun sağlık sırlarına inanamayacaksınız! İşte maydanozun inanılmaz faydaları

Oksidatif stres, antioksidanlar ve serbest radikallerin seviyelerinde dengesizlik ile karakterize bir durum olup kanser de dahil olmak üzere bazı kronik hastalıkların gelişimi ile ilişkilidir. , oksidatif stresi azaltan flavonoid antioksidanlar ve C vitamini bakımından zengindir. Araştırmalar ayrıca maydanozun yapısındaki bazı flavonoid alt gruplarının (örneğin müretin ve apigenin) kanser önleyici özelliği olduğunu göstermiştir."

BİZE ULAŞIN