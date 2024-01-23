Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
09:12
Meğer ıspanaktan 8 kat fazla demir içeriyormuş! 1 porsiyonu halsizliği bitiriyor...
Vücuttaki demir, oksijenin kandaki taşınmasını sağlamakta kritik bir rol oynayan hayati bir mineraldir. Demir eksikliği durumunda, dokularda oksijen azalması meydana gelir ve bu da nefes darlığı gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Demirin alımının yetersiz olması veya kullanılan demirin alınandan daha fazla olması, hipoksiye neden olabilir. Sağlıklı demir depolarına sahip olan ıspanak gibi besinler tüketmek, vücut sağlığınızı hızla iyileştirebilir.