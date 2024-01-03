Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
13:20
Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriğine sahipmiş! Bilinmeyen demir zengini besinler...
Vücudumuzun yaşamsal bir minerali olan demir, kandaki oksijenin etkili bir şekilde taşınmasını sağlar. Demirin yeterli miktarı olmadığında, dokularda oksijen eksikliği yani hipoksi meydana gelebilir, bu da nefes darlığı gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Demir alımının yetersiz olması veya alınan demirin harcanandan daha fazla olması, bu olumsuz sonuca yol açabilir. Özellikle demir bakımından zengin olan ıspanak gibi besinler, vücuttaki demir depolarını artırarak sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir.