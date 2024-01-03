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Haberler Galeri Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriğine sahipmiş! Bilinmeyen demir zengini besinler...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 13:20

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriğine sahipmiş! Bilinmeyen demir zengini besinler...

Vücudumuzun yaşamsal bir minerali olan demir, kandaki oksijenin etkili bir şekilde taşınmasını sağlar. Demirin yeterli miktarı olmadığında, dokularda oksijen eksikliği yani hipoksi meydana gelebilir, bu da nefes darlığı gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Demir alımının yetersiz olması veya alınan demirin harcanandan daha fazla olması, bu olumsuz sonuca yol açabilir. Özellikle demir bakımından zengin olan ıspanak gibi besinler, vücuttaki demir depolarını artırarak sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir.

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriğine sahipmiş! Bilinmeyen demir zengini besinler...

Çeşitli nedenlerden dolayı kanda azalan demir oranı, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk gibi bir çok negatif yan etkiyi de beraberinde getirir.

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriğine sahipmiş! Bilinmeyen demir zengini besinler...

Önereceğimiz bu besin depoları sayesinde demir eksikliğinizi giderecek ve hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz…

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Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriğine sahipmiş! Bilinmeyen demir zengini besinler...

ACI BİBER

Kilo vermede de oldukça etkili olan acı biber, sağlığı korumada oldukça önemli bir yere sahiptir.

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriğine sahipmiş! Bilinmeyen demir zengini besinler...

Tek bir acı biberin içerisinde bile 0,93 mg demir bulunmaktadır.

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriğine sahipmiş! Bilinmeyen demir zengini besinler...

KİMYON

Listenin belki de en ilginç maddelerinden biri olan kimyon, bir baharat olduğu halde yüksek miktarda demir içerir.

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