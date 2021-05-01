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Haberler Galeri Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları sakın buzdolabına koymayın
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 10:00

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları sakın buzdolabına koymayın

içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımız açısından önemli rolleri bulunmaktadır. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler uzun dönemde etkileri olmaktadır. Bazı besinler oda sıcaklığında yer alması gerekirken bazı besinlerin de buzdolabında olması gerekiyor. Peki hangi besinler buzdolabına girmiyor? Buzdolabına girdiğinde farklı etkilere neden olan besinler nelerdir? İşte buzdolabına girdiğinde hastalıklara neden olan besinler...

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları sakın buzdolabına koymayın

Bazı besinlerin buzdolabına konulduğunda hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Peki, bu nelerdir?

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları sakın buzdolabına koymayın

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

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Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları sakın buzdolabına koymayın

KAHVE

Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları sakın buzdolabına koymayın

PATATES

Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları sakın buzdolabına koymayın

SARIMSAK

Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

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