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  • Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte uzun yaşamın sırrı süper besinler!

tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte süper !

Dünyaca ünlü doktor tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı. Vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayan temel kaynaklarından olan besinlerin en sağlıklılarının hangileri olduğunu siz de merak ediyor musunuz? Adeta besinlere sıklıkla süper deniliyor. " adı altında toplanan süper besinlere bu ismin verilmesinin sebebi, vücudumuza maksimum düzeyde maddesi sağlarken, minimum ölçüde kalori veriyor olmaları. Bu besinler kolesterol, kanser gibi hastalıkları iyileştirmede yardımcı olurken, bağışıklık sistemimizi de destekliyor." diyen Hangi süper besinleri tüketmeniz gerektiğini ya da zaten yediğiniz besinlerin size hangi faydaları sağladığını açıkladı. Peki en sağlıklı besinler neler? hangileri? İşte !

Giriş Tarihi: 28.08.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 11:50
Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte uzun yaşamın sırrı süper besinler!

Dünyaca ünlü doktor tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı. Vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayan temel kaynaklarından olan besinlerin en sağlıklılarının hangileri olduğunu siz de merak ediyor musunuz? Adeta besinlere sıklıkla süper deniliyor. " adı altında toplanan süper besinlere bu ismin verilmesinin sebebi, vücudumuza maksimum düzeyde maddesi sağlarken, minimum ölçüde kalori veriyor olmaları. Bu besinler kolesterol, kanser gibi hastalıkları iyileştirmede yardımcı olurken, bağışıklık sistemimizi de destekliyor." diyen Hangi süper besinleri tüketmeniz gerektiğini ya da zaten yediğiniz besinlerin size hangi faydaları sağladığını açıkladı. Peki en sağlıklı besinler neler? hangileri? İşte !

Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte uzun yaşamın sırrı süper besinler!
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Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte uzun yaşamın sırrı süper besinler!
Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte uzun yaşamın sırrı süper besinler!
Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte uzun yaşamın sırrı süper besinler!
Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte uzun yaşamın sırrı süper besinler!
Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte uzun yaşamın sırrı süper besinler!
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