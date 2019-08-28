Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı! İşte uzun yaşamın sırrı süper besinler!

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz tabiat eczanesindeki besinleri açıkladı. Vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayan temel kaynaklarından olan besinlerin en sağlıklılarının hangileri olduğunu siz de merak ediyor musunuz? Adeta uzun yaşamın sırrı besinlere sıklıkla süper besinler deniliyor. "Tabiat eczanesi adı altında toplanan süper besinlere bu ismin verilmesinin sebebi, vücudumuza maksimum düzeyde besin maddesi sağlarken, minimum ölçüde kalori veriyor olmaları. Bu besinler kolesterol, kanser gibi hastalıkları iyileştirmede yardımcı olurken, bağışıklık sistemimizi de destekliyor." diyen Doktor Mehmet Öz Hangi süper besinleri tüketmeniz gerektiğini ya da zaten yediğiniz besinlerin size hangi faydaları sağladığını açıkladı. Peki en sağlıklı besinler neler? Mutlaka tüketilmesi gereken besinler hangileri? İşte tabiat eczanesinde bulunan en sağlıklı 33 süper besin!
Giriş Tarihi: 28.08.2019
11:45
Güncelleme Tarihi: 28.08.2019
11:50