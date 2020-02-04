Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

1-SEBZE, MEYVE VE TAM TAHILLARIN DİYETTEKİ ORANI ARTTIRILMALIDIR.

Günlük diyette en az 5 porsiyon meyve veya sebze bulunması meme kanserinin önlenmesi açısından yararlıdır. Daha da iyisi bu sebze ve meyvelerin antioksidan ,antiöstrojen ve kemopreventif fitokimyasallardan zengin olmasıdır. Bu konuyu biraz daha açacak olursak , brokoli, karnabahar, lahana, pırasa ve bruksel lahanası bu konuda başta gelmektedir. Bol bol tüketilmelidir.

Marul, göbek salata, ıspanak ve pazı sıkça yenmelidir. Salatalarda soğan sarımsak ve domates bulundurulmalıdır.

Portakal ve limon başta olmak üzere taze meyve tüketiminden kaçınılmamalıdır.

Meme kanseri tedavisi sonrası diyette tam tahılların yenilmesinin arttırılması da önerilmektedir. Tam tahıllar işlenmemiş gıdalar olup vitamin, mineral , fitokimyasal ve yüksek miktarda lif içerirler. Bu özellikleri ile hormonların meme kanseri gelişimine etkisini azaltırlar. Tam buğday,çavdar,bulgur,yulaf ve arpadan yapılmış gıdalar yenilebir.