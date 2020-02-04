Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

4 Şubat Dünya günü nedeniyle Genel Cerrahi & Genel Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Yetkin sonrası beslenmede dikkat edilecek noktalar konusunda önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 15:06
Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

tanısından sonra kadınlar ve yaşam tarzlarını yeniden gözden geçirme eğilimine girerler. Gerçekten de sağlıklı bir diyet meme kanseri tedavisinden sonra uygulanması gereken en önemli faktörlerden biridir. Diyetin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, fiziksel aktivite ve stresle mücadele dikkate alınması gereken önemli etkenlerdir.

Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

MEME KANSERİ TEDAVİSİ SONRASI DİYET

Öncelikle bilmemiz gereken nokta meme kanserinin ortaya çıkmasını veya nüksetmesini direk olarak engelleyen bir gıda veya diyet formülü ne yazık ki yok. Ancak riskini azaltan diyeti burada inceleyeceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

1-SEBZE, MEYVE VE TAM TAHILLARIN DİYETTEKİ ORANI ARTTIRILMALIDIR.

Günlük diyette en az 5 porsiyon meyve veya sebze bulunması meme kanserinin önlenmesi açısından yararlıdır. Daha da iyisi bu sebze ve meyvelerin antioksidan ,antiöstrojen ve kemopreventif fitokimyasallardan zengin olmasıdır. Bu konuyu biraz daha açacak olursak , brokoli, karnabahar, lahana, pırasa ve bruksel lahanası bu konuda başta gelmektedir. Bol bol tüketilmelidir.

Marul, göbek salata, ıspanak ve pazı sıkça yenmelidir. Salatalarda soğan sarımsak ve domates bulundurulmalıdır.

Portakal ve limon başta olmak üzere taze meyve tüketiminden kaçınılmamalıdır.

tedavisi sonrası diyette tam tahılların yenilmesinin arttırılması da önerilmektedir. Tam tahıllar işlenmemiş gıdalar olup vitamin, mineral , fitokimyasal ve yüksek miktarda lif içerirler. Bu özellikleri ile hormonların meme kanseri gelişimine etkisini azaltırlar. Tam buğday,çavdar,bulgur,yulaf ve arpadan yapılmış gıdalar yenilebir.

Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

2- YÜKSEK SATURASYONLU YAĞ İÇEREN, HAYVANİ YAĞLAR, SAKATATLAR, KREMA VE DONDURMA TÜKETİMİ AZALTILMALIDIR.

Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

3- TRANSYAĞ İÇEREN, MARGARİN , HAZIR UNLU GIDALARIN VE KRAKERLERİN TÜKETİMİ AZALTILMALIDIR.

Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

4- OMEGA 3 İÇEREN YAĞLI GIDALARIN TÜKETİMİ ARTTIRILMALIDIR.

Omega 3 ün gelişimini azalttığı öne sürülmektedir. Omega 3 ten zengin balıkların haftada 3 kez tüketilmesi önerilmektedir.

Meme kanserini atlattıktan sonra ne yemeli nelerden kaçınılmalı ?

5- BİTKİSEL PROTEİNLERİN TÜKETİMİ ARTTIRILMALIDIR.

BİZE ULAŞIN