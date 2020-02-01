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hızlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi

Kış aylarından alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada hızlandıran hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 10:16
Metabolizmayı hızlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Kış aylarından alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada hızlandıran hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Metabolizmayı hızlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

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Metabolizmayı hızlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak tüketmekte fayda var. Metabolizma hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

Metabolizmayı hızlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Metabolizma hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.

Metabolizmayı hızlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir.

Metabolizmayı hızlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Bazı insanlar vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her gün 1300 kaloriye ihtiyaç duyarken bazı kişilerde bu rakam 2500'e kadar çıkabilmektedir.

Metabolizmayı hızlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Sıralayacağımız dışında kahvaltıyı atlamamak, kendinizi aç bırakmak yerine sık ve küçük öğünler yemek, çok yorucu olmayan ancak düzenli egzersizler yapmak hızlandırmak açısından önemlidir.

İŞTE METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER...

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