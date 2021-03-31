Müjdeyi Bakan Varank vermişti: Burundan sprey aşı mutant virüslere karşı hızlı koruma sağlayacak...

KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNDEN DOĞAN BAŞARI HİKAYESİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın çok yakından takip ettiği aşıyı geliştiren ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi'nden bilim insanları, başarılı olursa dünyada ilk olacak "sprey Kovid aşısıyla" ilgili tüm detayları Temmuz ayında ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatmıştı. Sanayi Bakanlığı'nın, Kovid 19 salgınının Çin'de ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de aşı geliştirmek için özel sektör ve üniversitelere çağrı yapması ve Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle, Kovid aşısı geliştirmek üzere bir bilim ordusu kuran Nanografi A.Ş.'nin aşı ekibi, 10 yıl önce, başka bir proje için geliştirilen yapay akciğer modeli ile azot tankında dondurularak bekletilen akciğere özel bağışıklık hücrelerini "uyandırarak", bu aşıda hızla yol kat etmeyi başardı.