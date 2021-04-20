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Haberler Galeri Mutlaka tüketin! Ciğerleri adeta baştan sona yenileyen besin...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 08:56

Mutlaka tüketin! Ciğerleri adeta baştan sona yenileyen besin...

Yörelere göre farklı isimlerle bilinen eşek dikeninin faydaları saymakla bitmiyor. Akciğer yenileyen, diyabetten migrene birçok hastalığa şifa olan eşek dikeni düzenli olarak tüketildiğinde hastalıklara kalkan oluyor. Kırmızı ve mor renkte çiçekler açan eşek dikeni, ülkemizin neredeyse çorak olan hemen hemen her arazisinde yetişiyor. İşte eşek dikeninin mucizevi faydaları...

Mutlaka tüketin! Ciğerleri adeta baştan sona yenileyen besin...

EŞEK DİKENİ NEDİR?

Eşek dikeni papatyagiller familyasındandır. 1 veya 2 yıl yaşayabilen bu bitki çorak arazi ve tarlalarda yetişmektedir. İnce ve çengelli olan kenger bitkisi temmuz ve ağustos aylarında iyice çiçeklenmektedir. Temmuz ve ağustos aylarında eşek dikeninin rengi erguvan ve beyaz rengini almaktadır. Eşek dikeninin çiçekleri yaşken güzel kokuludur ancak kuruduklarında kokusu tamamen kaybolur.

Mutlaka tüketin! Ciğerleri adeta baştan sona yenileyen besin...

EŞEK DİKENİ NERELERDE YETİŞİR?

Kırmızı ve mor renkte çiçekler açan eşek dikeni, ülkemizin neredeyse çorak olan hemen hemen her arazisinde yetişir. Eşek dikeninin Türkiye 'de yetiştiği yerler, Ege bölgesi, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Eşek dikeni nadir olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde de yetişmektedir.

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Mutlaka tüketin! Ciğerleri adeta baştan sona yenileyen besin...

Eşek dikeninin ege bölgesinde kenger ismiyle kahvesi yapılmaktadır. Eşek dikeninin en çok zeytinyağlı yemeklerinin yapıldığı yer ege bölgesidir. Aynı zamanda eşek dikeninin Diyarbakır'da kenger meftunesi adında kuzu etli kavurması yapılmaktadır.

Mutlaka tüketin! Ciğerleri adeta baştan sona yenileyen besin...

EŞEK DİKENİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Eşek dikeninin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Lezzetli bir şekilde yemeklerinin yapıldığı eşek dikeninin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

MİGRENİ TEDAVİ EDER

Eşek dikeninin kramp çözücü özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde migren ve çeşitli baş ağrıları tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

Mutlaka tüketin! Ciğerleri adeta baştan sona yenileyen besin...

SİNDİRİM İSTEMİNE İYİ GELİR

Eşek dikeni zengin lif oranı sayesinde sindirim sistemini iyileştirmektedir. Aynı zamanda sinir sistemini onararak vücuttaki kanı temizlemeye yardımcı olmaktadır.

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