HaberlerGaleriMutlaka tüketin! Ciğerleri baştan sona yenileyen besin...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 15:28Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 15:32
Mutlaka tüketin! Ciğerleri baştan sona yenileyen besin...
Yörelere göre farklı isimlerle bilinen eşek dikeninin faydaları saymakla bitmiyor. Akciğer yenileyen, diyabetten migrene birçok hastalığa şifa olan eşek dikeni düzenli olarak tüketildiğinde hastalıklara kalkan oluyor. Kırmızı ve mor renkte çiçekler açan eşek dikeni, ülkemizin neredeyse çorak olan hemen hemen her arazisinde yetişiyor. İşte eşek dikeninin mucizevi faydaları...