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korunmak için 10 öneri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan , iş ve sosyal yaşama olumsuz etkilerinin yanı sıra hayati riske neden olabilen birçok hastalığa da yol açıyor. Dünya Örgütü'nün verilerine göre 711 milyonu aşan obezite hastası nüfusu, Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Çocukluk çağından itibaren başlayan korunmak için hem çocukların hem de erişkinlerin, yaşam ve alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Doç. Dr. İdris Kuzu, obezitenin nedenleri ile alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 12:18
Obeziteden korunmak için 10 öneri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan , iş ve sosyal yaşama olumsuz etkilerinin yanı sıra hayati riske neden olabilen birçok hastalığa da yol açıyor. Dünya Örgütü'nün verilerine göre 711 milyonu aşan obezite hastası nüfusu, Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Çocukluk çağından itibaren başlayan korunmak için hem çocukların hem de erişkinlerin, yaşam ve alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Doç. Dr. İdris Kuzu, obezitenin nedenleri ile alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Obeziteden korunmak için 10 öneri

KISIRLIKTAN DEPRESYONA, KANSERDEN YÜKSEK TANSİYONA…

genel olarak bedenin yağ kitlesinin yağsız kitleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üzerine çıkmasıdır.

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Obeziteden korunmak için 10 öneri

, başta Tip 2 diyabet ve prediyabet olmak üzere kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli kanserler, uyku apne sendromu, karaciğer yağlanması, reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, osteoporoz ve depresyon gibi birçok sorununa yol açmaktadır.

Obeziteden korunmak için 10 öneri

EN RİSKLİ 10 HASTALIK ARASINDA

En önemli sebepleri arasında düzensiz ve hareketsiz yaşam olan , tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Dünya genelinde yetişkin nüfusun %39'undan fazlası kilolu, %13'ünden fazlası ise obez yani aşırı kiloludur.

Obeziteden korunmak için 10 öneri

Yapılan araştırmalar ülkemizde bu oranların daha da yüksek olduğunu ve hızla da arttığını ortaya çıkarmıştır. Dünya Örgütü, hastalığının en riskli 10 hastalık arasında yer aldığını açıklamıştır. Günümüzde sigaradan sonra önlenebilir ölümler arasında obezite hastalığı da bulunmaktadır.

Obeziteden korunmak için 10 öneri

KİLOLUYSANIZ DOĞACAK ÇOCUĞUNUZ DA RİSK ALTINDA

Düzensiz ve dengesiz beslenmek, fast-food tarzı yiyecekler tüketmek, spor yapmamak kilo almakla birlikte bazı hayati organların da yağlanmasına neden olur.

Obeziteden korunmak için 10 öneri

Uzun açlık sonrası kontrolsüz yemek yemek, karbonhidrat içerikli yiyecekleri ve şekerli içecekleri çok tüketmek obeziteye neden olan hatalarından bazılarıdır.

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