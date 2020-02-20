Obeziteden korunmak için 10 öneri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan obezite, iş ve sosyal yaşama olumsuz etkilerinin yanı sıra hayati riske neden olabilen birçok hastalığa da yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 711 milyonu aşan obezite hastası nüfusu, Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Çocukluk çağından itibaren başlayan obeziteden korunmak için hem çocukların hem de erişkinlerin, yaşam ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Doç. Dr. İdris Kuzu, obezitenin nedenleri ile alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.