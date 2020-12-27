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Obeziteyi önlediği kanıtlanan süper

vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin, mineral, kalsiyum, protein gibi birçok maddeyi doğal yollarla alabileceğimiz mucizevi kaynaklardır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye obezitenin en sık görüldüğü ülkelerden biri. Tehlike taşıyan hastalıklarda beraberinde getiren obezitenin nedenlerinin en başında şüphesiz sağlıksız beslenme alışkanlıkları geliyor. Sağlıklı ve doğru gıdaları alarak obezitenin önüne geçebileceğimize dikkat çeken uzmanlar alışkanlıkların değişmesiyle bu hastalıktan kısa sürede kırtulmanın mümkün olduğu görüşündeler. Peki obeziteyi önleyen besinler nelerdir? İşte obeziteyi önleyen mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 15:20
Obeziteyi önlediği kanıtlanan süper gıdalar

Sağlıklı ve doğru gıdaları alarak obezitenin önüne geçebileceğimize dikkat çeken uzmanlar alışkanlıkların değişmesiyle bu hastalıktan kısa sürede kırtulmanın mümkün olduğu görüşündeler. Peki obeziteyi önleyen nelerdir? İşte obeziteyi önleyen mucizevi besinler...

Obeziteyi önlediği kanıtlanan süper gıdalar

Türkiye Avrupa'da obezitenin en sık görüldüğü ülke durumuna geldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2017-18 raporunda 34 ülkede 20-79 yaşları arasındaki kişilerde görülme sıklığının yüzde 19 olduğunu açıkladı. Yüzde 22 oranıyla Türkiye üçüncü sırada. Küresel Hastalık Yükü Obezite İşbirliği Grubu'nun raporlarına göre dünyada obez nüfus 715 milyona ulaştı. Bu rakama göre dünya nüfusunun yüzde 15'i obez.

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Obeziteyi önlediği kanıtlanan süper gıdalar

Türkiye'deki sayı dünya ortalamasının üzerinde. Çocukluk çağındaki obezitenin yetişkin dönemdeki obeziteye neden olduğu artık biliniyor. Avrupa'da yedi ülkede yapılan araştırmada çocuklarda görülme sıklığı açısından 2. sırada olduğumuz ortaya çıktı.

Obeziteyi önlediği kanıtlanan süper gıdalar

Ülkemizde özellikle 7-8 yaş kız çocuklarında hızlı kilo sorunu yaşanıyor. Bu yaş grubunda her dörk çocuktan birinde fazla kilo ya da obez olma belirtisi var. Hal böyle olunca çocukluk çağından ergenlik dönemine geçişte kilo alımının kontrol altına alınması ileriki yıllarda sorununun Türkiye'de daha ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmasını engeller.

Obeziteyi önlediği kanıtlanan süper gıdalar

BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Biyolojik ortam dışında direkt olarak obezitenin gelişmesini sağlayan en önemli çevresel etmenler ise kronik stres, fazla şeker ve yağ içeren tüketiminde artış, büyük porsiyonlarda yemek yeme, yaşam boyu egzersiz yapmamaktır. Fakat son yıllarda çevresel toksinler, yiyecek noksanlığı ve yüksek yağlı diyet uygulamalarının ile ilgili genlerde metilasyon, asetilasyon gibi epigenetik değişikliklere neden olarak hem yeme isteğini artırdığı hem de yağ dokusunun hızla büyümesine neden olduğu biliniyor.

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