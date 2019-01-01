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  • Öksürüğü anında kesiyor! İşte evde yapabileceğiniz doğal öksürük şurubu...

Öksürüğü anında kesiyor! İşte evde yapabileceğiniz ...

ve bal son zamanlarda ve grip denilince akla ilk gelen doğal yöntemler arasında. Eğer daha önce duymadıysanız mutlaka denemelisiniz. İşte kullanılarak evde hazırlayabileceğiniz şifacı tarifi...

Giriş Tarihi: 01.01.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 16:26
Öksürüğü anında kesiyor! İşte evde yapabileceğiniz doğal öksürük şurubu...

ve bal alternatif tıpta , bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması çok kolaydır.

Öksürüğü anında kesiyor! İşte evde yapabileceğiniz doğal öksürük şurubu...

Çok sağlıklı fakat yine de masalarımızda pek görülmeyen bu değerli sebzeyi kullanmanın tüm yollarını öğrenmek için okumaya devam edin.

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Öksürüğü anında kesiyor! İşte evde yapabileceğiniz doğal öksürük şurubu...

SİYAT TURPUN FAYDALARI

Asya'dan geldiği ve en erken ekilen gıdalardan biri olduğuna inanılıyor. Eski Mısırlılar tarafından turpun tohumları yağ üretimi için kullanılırmış. siyah turpun her zaman kırmızıya oranla daha sağlıklı olduğu söylenmektedir. C vitamini açısından kara turp portakal ve diğer meyvelerden daha üstündür.

Öksürüğü anında kesiyor! İşte evde yapabileceğiniz doğal öksürük şurubu...

C vitamini eksikliği olanlara karaturp tüketilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle kışın siyah turpun içerisina bal koyarak tüketmek hem hastalıkların giderilmesine yardımcı olur hem de bağışıklık sitemini hızlı bir şekilde güçlendirir. C vitamini kış ayları için oldukça önemli bir vitamin türüdür. Bu vitamin kış aylarında özellikle önemlidir, çünkü gribin ve soğuk algınlığının önlenmesinde inanılmaz derecede fayda sağlar.

ve bal sağlık açısından çeşitli faydalar sağlamaktadır.Siyah turp ve balın nasıl hazırlandığını anlatmadan önce ilk olarak faydalarından bahsetmemizde yarar var.

Öksürüğü anında kesiyor! İşte evde yapabileceğiniz doğal öksürük şurubu...

İŞTE SİYAH TURP VE BALIN FAYDALARI

1- İçerdiği yüksek miktardaki antioksidandan dolayı kan damarlarını hasardan korur. İnme ve felç riskini azaltır.

2- Düzensiz kalp atışları, yorgunluk ve kas kramplarının düzelmesine yardımcı olur.

Öksürüğü anında kesiyor! İşte evde yapabileceğiniz doğal öksürük şurubu...

3- Kabızlığı önleyerek sindirim sitemini kolaylaştırır.

4- Ter atmamızı sağlayarak toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.

5- Öksürüğün kesilmesine yardımcı olur. Bronşiti hızlı bir şekilde geçirir, balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Öksürüğü anında kesiyor! İşte evde yapabileceğiniz doğal öksürük şurubu...

SİYAH TURP BAL NASIL HAZIRLANIR?

1- ve balı hazırlaması oldukça kolaydır.

2- İlk olarak turpu yıkayın.

3- Siyah turpun tepesini kesin ve küçük bir delik oluşturun.

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