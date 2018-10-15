Omurga sağlığı için doğru duruş ve bol su!

Omurga; sinir sistemi, akciğer ve kalp sağlığını koruyan bir kalkan görevi görüyor. Omurga sağlığı için fazla kilolardan uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, düzenli fiziksel aktivite yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Düzgün pozisyonda duruş ve bol su içmek de omurga sağlığına iyi geliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, omurga sağlığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Omurga, kalp ve akciğeri koruyor

"Omurgamız 33 kemikten oluşan taşıyıcı sistemdir. Bu kemikler eklemler, bağ dokusu ve disk denilen yastıkçıklarla birbirine bağlanır" diyen Abdullah Şarlak, "Omurga, çok güçlü kas grupları tarafından sarılarak desteklenir. Başımızı taşıyan bu sistemle ayakta durup öne, arkaya ve yana doğru eğiliriz. Kalp ve akciğerlerimizi göğüs kafesi ile beraber korur. Gövdemize, kollarımıza ve bacaklarımıza komuta eden sinir sistemini de içinde taşıyarak korur" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, omurga hastalıkları hakkında şu bilgileri verdi: