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sağlığı için doğru duruş ve bol su!

Giriş Tarihi: 15.10.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 12:31
Omurga sağlığı için doğru duruş ve bol su!

; sinir sistemi, akciğer ve kalp sağlığını koruyan bir kalkan görevi görüyor. Omurga sağlığı için fazla kilolardan uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, düzenli fiziksel aktivite yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Düzgün pozisyonda duruş ve bol su içmek de omurga sağlığına iyi geliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, omurga sağlığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Omurga, kalp ve akciğeri koruyor

"Omurgamız 33 kemikten oluşan taşıyıcı sistemdir. Bu kemikler eklemler, bağ dokusu ve disk denilen yastıkçıklarla birbirine bağlanır" diyen Abdullah Şarlak, "Omurga, çok güçlü kas grupları tarafından sarılarak desteklenir. Başımızı taşıyan bu sistemle ayakta durup öne, arkaya ve yana doğru eğiliriz. Kalp ve akciğerlerimizi göğüs kafesi ile beraber korur. Gövdemize, kollarımıza ve bacaklarımıza komuta eden sinir sistemini de içinde taşıyarak korur" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, omurga hastalıkları hakkında şu bilgileri verdi:

Omurga sağlığı için doğru duruş ve bol su!

Skolyoz, ergenlik döneminde tespit ediliyor

"nın yana (sağa ya da sola) eğilmesidir. Aynı zamanda kendi etrafında dönebilir. Özellikle ergenlik döneminde hızla büyüme sürecinde tespit edilir. Omuz, bel kıvrımı ve skapula (kürek kemiklerinin)eşit olmaması göze çarpar. Göğüs kafesi kaymış gibi görülebilir. Genetik yatkınlık nedeniyle olur. Erken dönem tanısı konularak tedavi edilebilir.

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Omurga sağlığı için doğru duruş ve bol su!

Kamburluk, çocuklarda hayati risk taşıyor

Öne doğru sırt bölgesinde oluşan bozulmadır. Ergenlik döneminde ve ileri yaşlarda ortaya çıkabilir. Çocuklarda çıkan tipte hayati tehdit eden riskler olabilir. Genetik yatkınlık nedeniyle olur. Erken tanı konularak ileri sağlık problemlerine yol açmadan tedavi edilebilir. Özellikle ergen genç kızlarda görülen duruş bozukluğu ile karışabilir. Bu durum kas gücünü artıran egzersiz ile düzeltilebilir.

Omurga sağlığı için doğru duruş ve bol su!

Bel fıtığı, büyük hasarlara yol açabilir

Omurların arasında tampon görevi yapan disklerin bozulması sonucu oluşur. Hastalarda bel ağrısı, bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük oluşur. Ameliyata kadar gidebilecek hasarlar yapabilir."

Omurga sağlığı için doğru duruş ve bol su!

Korsenin omurga sağlığına bir faydası yok

sağlığı konusunda korsenin herhangi bir faydası olmadığını belirten Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, omurga sağlığının korunması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"1. Bol su içmeliyiz.

2. Fiziksel aktivitelerimizi düzenli yapmalıyız (Haftada 5 gün; günde 45 dakika)

3. Fazla kilolardan kurtulmalıyız. Obezite ve hareketsizlik sorunları artırır.

4. Düzgün bir pozisyonda duruş sağlanmalıdır. Böylece ağrımız olmadan estetik bir görünüş sağlarız.

5. Güçlü bir kas yapısı için öncelikle güçlü kaslar gerekir. Bunu yürüyüş, koşu ve yüzme ile sağlarız.

6. İyi beslenme, özellikle balık ve sebze önerilmektedir."

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