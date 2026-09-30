Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan verimlilik reçetesi! "Bu adım beyninizi kurtarıyor"

Sabah bilgisayarı açıyoruz: On sekme, üç mesaj grubu, iki toplantı ve "Bugün çok verimli olacağım" yemini. Öğlene doğru işler yerinde, biz tükenmişiz! Beyin çalışmıyor değil; bütün mahalle aynı anda kapısını çalıyor.

