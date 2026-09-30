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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan verimlilik reçetesi! 'Bu adım beyninizi kurtarıyor'
Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:11
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 08:26
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan verimlilik reçetesi! "Bu adım beyninizi kurtarıyor"
New Scientist dergisinde yayımlanan son veriler, yıllardır "verimlilik" adı altında zihnimize dayatılan tehlikeli yanılgıyı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Daha fazla çalışıp uykudan feragat etmenin sizi başarıya değil, içten içe nasıl sessiz bir zihinsel çöküşe sürüklediğini öğrendiğinizde tüm çalışma rutininizi baştan aşağı değiştirmek zorunda kalacaksınız.