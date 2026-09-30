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Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:11 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 08:26

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan verimlilik reçetesi! "Bu adım beyninizi kurtarıyor"

New Scientist dergisinde yayımlanan son veriler, yıllardır "verimlilik" adı altında zihnimize dayatılan tehlikeli yanılgıyı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Daha fazla çalışıp uykudan feragat etmenin sizi başarıya değil, içten içe nasıl sessiz bir zihinsel çöküşe sürüklediğini öğrendiğinizde tüm çalışma rutininizi baştan aşağı değiştirmek zorunda kalacaksınız.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

Sabah bilgisayarı açıyoruz: On sekme, üç mesaj grubu, iki toplantı ve "Bugün çok verimli olacağım" yemini. Öğlene doğru işler yerinde, biz tükenmişiz! Beyin çalışmıyor değil; bütün mahalle aynı anda kapısını çalıyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

New Scientist'te ele alınan verimlilik meselesinin özü basit: Zihni sürekli sıkıştırmak, daha iyi çalışmasını garanti etmiyor. Bazen yapılacak en akıllı şey, gaz pedalından ayağı çekmek.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

ÇOK İŞ, ÇOK MARİFET Mİ?
Aynı anda rapor yazıp mesaj cevaplamakla övünüyoruz. Oysa dikkat isteyen işlerde çoğunlukla eşzamanlı üretmiyor, görevler arasında gidip geliyoruz. Üstelik yarım kalan işin bir parçası zihnimizde oyalanıyor. Beynin masasını toplamadan yeni dosya açıyoruz!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

Bir deneyde, sık bölünen katılımcılar işlerini daha hızlı bitirmiş. Fakat stresleri, hayal kırıklıkları ve hissettikleri çaba artmış. Yani işi yetiştirmişler ama içerideki muhasebeci fazla mesaiyi kaydetmiş!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

UYKUYU KISMAYIN
Uykudan çaldığınız zamanı kazanç hanesine yazmadan önce düşünün. Kısa süreli uyku kısıtlaması bile dikkati, planlamayı ve dikkat dağıtıcılara direnme becerisini zayıflatabiliyor. Beynin bakım saatini iptal edip sabah kusursuz hizmet beklemeyelim.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

Bir öneri de günde önemli bir işe kesintisiz zaman ayırmak. Örneğin 60–90 dakikalık bir odaklanma aralığı denenebilir. Ama bu süre sihirli değildir; herkese aynı verim garantisini vermez.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

MOLA DA İŞİN PARÇASI
Kısa dinlenmeler, uygun kişilerde öğle sonrası kısa bir kestirme ve bildirimleri azaltmak işe yarayabilir. Herkesin en verimli saati de aynı değildir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

Benim önerim: Sabah masaya oturunca önce bugünün önemli işini seçin. Her mesajı acil servis çağrısı sanmayın.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

Telefonun sesi kısılınca dünyanın dönmesi durmuyor; bazen sizin işiniz nihayet ilerlemeye başlıyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan verimlilik reçetesi! Bu adım beyninizi kurtarıyor

Beyninize her sabah "Daha hızlı!" diye bağırmayın. "Kolay gelsin, biraz dinlen!" demeyi de öğrenin.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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