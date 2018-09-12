Restoran çalışanlarından itiraf: Bu yiyecekleri kesinlikle sipariş vermeyin!

Gıda Mühendisleri Odası pek çok gıda mühendisinin işlerini kaybetmek uğruna bu tip yerlerdeki mutfaklar hakkında insan sağlığını tehdit eden tüm bu gerçekleri denetimin arttırılması gibi nedenlerle anlatıyor. İşte gıda mühendislerinden mide bulandıran mutfak itirafları...