Sabahları kahvenize bir kaşık ekleyin! Vücuttaki tüm ödemi ve fazla yağı atıyor

TOKSİNLERİ TEMİZLİYOR

Antioksidan bakımından zengin olan Hindistan cevizi yağı, vücuttaki toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlıyor. Bu sayede, karaciğer başta olmak üzere birçok organı toksinlerin zararlı etkilerine karşı koruyor.