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  • Sağlıklı diye tükettiğimiz bu besinler tiroid hormonunu bozuyor! İşte tiroid bezinin çalışmasını etkileyen besinler...

Sağlıklı diye tükettiğimiz bu hormonunu bozuyor! İşte ...

bezinin sağlıklı olması vücudumuzdaki sistemlerin doğru çalışması için çok önemli. Birçok olumsuzluğun yanı sıra alınan aşırı kilo alımının da sorumlusu olabilir Endokrin yani iç salgı bezlerinde hasara bağlı oluşan hastalıklar, tüm dünyada sıklıkla karşılaşılan hastalık grubunu oluşturuyor. Bu grubun başını diyabet çekiyor olsa da özellikle tiroid hastalıkları da önemli bir yer tutuyor. Ülkemizde her 100 kişiden 40'ında tiroid sorunu, 30'unda guatr görülmekte. Ayrıca sağlık verilerine göre yetersiz tiroit hormonu üretiminden kaynaklanan, kilo kaybını zorlaştıran başlıca hastalıklardan olan hipotiroidinin sıklığı yüzde 5 gibi görünmesine rağmen toplumun yarısından fazlasına tanı konmadığı tahmin ediliyor. Peki neler? hangileri? vücutta neleri düzenler? Tiroidin az çalışması ya da tiroidin fazla çalışması neye sebep olur? İşte tüm bu soruların cevabını sizler için cevapladı...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 13:54
Sağlıklı diye tükettiğimiz bu besinler tiroid hormonunu bozuyor! İşte tiroid bezinin çalışmasını etkileyen besinler...

bezinin sağlıklı olması vücudumuzdaki sistemlerin doğru çalışması için çok önemli. Birçok olumsuzluğun yanı sıra alınan aşırı kilo alımının da sorumlusu olabilir Endokrin yani iç salgı bezlerinde hasara bağlı oluşan hastalıklar, tüm dünyada sıklıkla karşılaşılan hastalık grubunu oluşturuyor. Bu grubun başını diyabet çekiyor olsa da özellikle tiroid hastalıkları da önemli bir yer tutuyor. Ülkemizde her 100 kişiden 40'ında tiroid sorunu, 30'unda guatr görülmekte. Ayrıca sağlık verilerine göre yetersiz tiroit hormonu üretiminden kaynaklanan, kilo kaybını zorlaştıran başlıca hastalıklardan olan hipotiroidinin sıklığı yüzde 5 gibi görünmesine rağmen toplumun yarısından fazlasına tanı konmadığı tahmin ediliyor. Peki neler? hangileri? vücutta neleri düzenler? Tiroidin az çalışması ya da tiroidin fazla çalışması neye sebep olur? İşte tüm bu soruların cevabını sizler için cevapladı...

Sağlıklı diye tükettiğimiz bu besinler tiroid hormonunu bozuyor! İşte tiroid bezinin çalışmasını etkileyen besinler...

Bu kadar yaygın bir hastalık grubu olmasına rağmen tiroidle ilintili hastalıkların tanısı kolay konmaz. Çünkü hastalıklarında karşılaşılan şikayetler çoğu zaman bahar yorgunluğu, mevsim değişikliği denilerek geçiştirilir. Cilt kuruluğu, deri döküntüleri, saçlarda kuruluk ve saçın kalitesinde bozukluk, sinirlilik, çabuk yorulma gibi semptomlar genellikle tiroid hastalığının göstergesidir. Bunun yanında yaşlanma süreci tiroid fonksiyonunu etkileyen faktörlerdendir. Yaşla birlikte hipotiroidi görülme sıklığı artar. Ek olarak ilaçlar, enfeksiyon, sigara, stres gibi çevresel etmenler de tiroid hastalıklarının oluşumunu tetikler. boynumuzda Adem elması çıkıntısının hemen altında bulunan küçük, kelebek şeklinde bir bezdir. Ağırlığı 30 gramdan az olsa da vücuttaki her dokuyu ve hücreyi etkileyen hormonlar üretir.

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Sağlıklı diye tükettiğimiz bu besinler tiroid hormonunu bozuyor! İşte tiroid bezinin çalışmasını etkileyen besinler...

METABOLİK SÜREÇLERİN SORUMLUSU
zihinsel fonksiyon için çok büyük önem taşır, anne karnında ve doğumdan sonraki ilk birkaç yılda beynin büyüme ve gelişimini sağlar. organizmada büyüme ve gelişme, bilişsel işlevler, vücut ısısı, kalp atım hızı, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eder. Tiroid hormonları glikozun yani şekerin hücreler tarafından tutulmasını artırır ve pankreastan insülin salınımını uyarır böylece kanda şekerin yükselmesini önler. Bunun yanında bu hormonlar kemiklerin büyüme ve olgunlaşmasında görev alır, tiroid bezinden üretilen kalsitonin hormonu kandan kemiğe kalsiyumun taşınmasını sağlayarak bu etkinliği daha da artırır. Tüm bunlara bakıldığında tiroid bezinin vücutta çok geniş bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Sağlıklı diye tükettiğimiz bu besinler tiroid hormonunu bozuyor! İşte tiroid bezinin çalışmasını etkileyen besinler...

YAVAŞ ÇALIŞIRSA KİLO KAYBI ZORLAŞIR
bezinden üretilen hormonlar özellikle kilo üzerinde çok etkindir. Tiroid hormonları vücutta depo yağların yakımını desteklerken, protein döngüsünde görevli enzimlerin yapımında rol oynar. Bu hormonlar ayrıca vücudumuzdaki enerji birimleri diyebileceğimiz mitokondrilerin sayı, hacim ve aktivitesini artırarak hücresel metabolik aktiviteyi hızlandırır. Bunun yanında mitokondrinin iç yüzeyindeki ana solunum zincirindeki enzim aktivitelerini artırmada da rol oynayarak vücutta enerji kullanımı ve ısı üretimini destekler.

Sağlıklı diye tükettiğimiz bu besinler tiroid hormonunu bozuyor! İşte tiroid bezinin çalışmasını etkileyen besinler...

Hipertiroidi hastalarında metabolizma hızı iki katına kadar yükselir, tam tersi eğer ki vücut hormonunu hiç üretemezse metabolizma yarı yarıya yavaşlar bu da kilo kaybını ciddi düzeyde zora sokar.

Sağlıklı diye tükettiğimiz bu besinler tiroid hormonunu bozuyor! İşte tiroid bezinin çalışmasını etkileyen besinler...

İYOT TÜKETİMİ ÖNEM TAŞIYOR
Hipotiroide sahip olan bireyler; motor fonksiyon bozukluğu, demans, depresyon, dikkat ve soyut düşünme bozuklukları gibi istenmeyen etkilerle karşılaşabilir. Bu nedenle iyot tüketimi hipotiroidizm hastaları için önemlidir. Bu hastaların beslenmelerinde iyot kaynaklarına yer vermeleri gerekir. İyotun en iyi kaynakları deniz ürünleri ve iyotlu tuzdur. Patates, süt, yağsız hindi eti, yumurtada da az miktarda da olsa iyot bulunmaktadır.

Sağlıklı diye tükettiğimiz bu besinler tiroid hormonunu bozuyor! İşte tiroid bezinin çalışmasını etkileyen besinler...

Hashimato ve hipertiroidi hastalarında ise iyot önerileri tam tersine döner. Hashimato hastalarında iyot otoimmun bir alevlenmeye neden olur. Bu nedenle bu hastalarda deiyonidize tuz önerilmeli, iyot içeren kısıtlanmalıdır.

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