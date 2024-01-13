Salgınlardan korunmak için yatmadan önce mutlaka yiyin! Etkisi vitaminlerle yarışıyor...

Bağışıklık sisteminin güçlü olması, virüs ve bakterilerin yol açtığı rahatsızlıklara yakalanma tehlikesinin daha düşük olmasına neden olur. Havaların soğumasıyla birlikte meydana çıkan çeşitli virüslere karşı önlem almak için ise beslenmenizi düzenlemek son derece mühim. Salgına yakalanmadan önce tüketeceğiniz bu karışım ve sebzeler ile doğal yollardan vitamin almış olacaksınız. Peki listede neler var?