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Haberler Galeri Salgınlardan korunmak için yatmadan önce mutlaka yiyin! Etkisi vitaminlerle yarışıyor...
Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 08:50

Salgınlardan korunmak için yatmadan önce mutlaka yiyin! Etkisi vitaminlerle yarışıyor...

Bağışıklık sistemi vücudu rahatsızlıklara karşı koruyan savunma sistemidir. Bu savunma sisteminin güçlü olması; grip, soğuk algınlığı ve salgınlara karşı korumada en önemli faktörlerden birisidir. Bağışıklık sistemini tamamen doğal yollarla güçlendirebilmek ise oldukça kolay. Son zamanlarda artan salgın hastalıklara karşı bağışıklığınızı güçlendirmek için bahsedeceğimiz karışıma bir şans verin. İşte viral enfeksiyonlara karşı kalkan olan besinler…

Salgınlardan korunmak için yatmadan önce mutlaka yiyin! Etkisi vitaminlerle yarışıyor...

Bağışıklık sisteminin güçlü olması, virüs ve bakterilerin yol açtığı rahatsızlıklara yakalanma tehlikesinin daha düşük olmasına neden olur. Havaların soğumasıyla birlikte meydana çıkan çeşitli virüslere karşı önlem almak için ise beslenmenizi düzenlemek son derece mühim. Salgına yakalanmadan önce tüketeceğiniz bu karışım ve sebzeler ile doğal yollardan vitamin almış olacaksınız. Peki listede neler var?

Salgınlardan korunmak için yatmadan önce mutlaka yiyin! Etkisi vitaminlerle yarışıyor...

UYARI: BU KARIŞIMI HAMİLELER VE ALERJİSİ OLAN KİŞİLER TÜKETMEMELİ. HERHANGİ BİR HASTALIĞINIZ VAR İSE MUTLAKA DOKTORA DANIŞARAK TÜKETİN.

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Salgınlardan korunmak için yatmadan önce mutlaka yiyin! Etkisi vitaminlerle yarışıyor...

Bağışıklığı güçlendiren macunu hazırlamak için;

Salgınlardan korunmak için yatmadan önce mutlaka yiyin! Etkisi vitaminlerle yarışıyor...

Bir karıştırma kabının içerisine 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 1 çay kaşığı toz karanfil ve 1 çay kaşığı toz havlucan ekleyerek karıştırın. Karıştırdığınız bitkilerin içerisine 1 yemek kaşığı harnup özü ve 1 tatlı kaşığı arı poleni ilave edin, kıvam alana dek karıştırma işlemini sürdürün, macun kıvamına getirin.

Elde ettiğiniz macun kıvamlı karışımı yatmadan önce hafif aç karnına ve sabah uyandığınızda birer tatlı kaşığı şeklinde tüketebilirsiniz.

Salgınlardan korunmak için yatmadan önce mutlaka yiyin! Etkisi vitaminlerle yarışıyor...

SALGINDAN KORUNMANIN BİR DİĞER YOLU İSE…

Bağışıklık sistemini güçlendirip salgınlara karşı korunmanın bir diğer yolu ise nar ve portakal karışımıyla mümkün.

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