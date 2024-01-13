Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
08:50
Salgınlardan korunmak için yatmadan önce mutlaka yiyin! Etkisi vitaminlerle yarışıyor...
Bağışıklık sistemi vücudu rahatsızlıklara karşı koruyan savunma sistemidir. Bu savunma sisteminin güçlü olması; grip, soğuk algınlığı ve salgınlara karşı korumada en önemli faktörlerden birisidir. Bağışıklık sistemini tamamen doğal yollarla güçlendirebilmek ise oldukça kolay. Son zamanlarda artan salgın hastalıklara karşı bağışıklığınızı güçlendirmek için bahsedeceğimiz karışıma bir şans verin. İşte viral enfeksiyonlara karşı kalkan olan besinler…