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Haberler Galeri Sayısız faydası var! Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor...
Giriş Tarihi: 05.05.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 15:50

Sayısız faydası var! Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor...

Çin'de hayat şurubu olarak bilinen ve sayısız faydasıyla şaşırtan meyvesi diyabetten kansere birçok hastalığa iyi geliyor. Alternatif tıpta uzun yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan hünnap meyvesi, bölgelere göre farklı isimlerle biliniyor. İşte yapılan araştırmalarda birçok faydası olduğu anlaşılan hünnap meyvesinin mucizevi faydaları...

Sayısız faydası var! Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor...

çok fazla A ve C vitamini içerir. Kalp dostu olarak bilinir. Bağırsak problemleri ve kabızlığa kesin çözüm sağlar. Yorgunluk, halsizlik ve unutkanlığa iyi gelir. Çağımızın hastalıklarından biri olan stres ve uykusuzluğa iyi geliyor. Kalorisi düşük olduğu için diyet yapanlar da tercih ediyor. Birçok hastalığa şifa olan hünnap meyvesinin faydalarından yararlanmak için düzenli olarak tüketmek gerekiyor.

Sayısız faydası var! Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor...

ÇİN'DE BU MEYVE HAYAT ŞURUBU OLARAK BİLİNİYOR

Hünnabın faydalarından bahseden aktar Tuncay Tezcan ise "Çin'de bu meyve hayat şurubu diye geçer. Faydaları saymakla bitmez. Bununla ilgili araştırma yaptım , kalp ve damar rahatsızlıklarına faydası var. Şeker hastalarına çok faydası vardır. Yani bunlar çok şekerli ama şeker hastalarına zarar vermiyor. Rahat bir şekilde tüketilebilen bir üründür. Astım ve bronşite de faydası var. Düşük kalorili bir meyve olduğu için kilo vermek isteyen kişiler de çok tercih ediyor. Hünnap, kanseri önleyeceği özelliğe sahiptir. Antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sisteminde güçlendirici etkiye sahiptir. Açken tükettiği zaman güzel bağırsak çalıştırıyor. Bağırsak sorunlarına iyi gelir ve kabızlığı tedavi eder. Meyvenin içinde bulunan yüksek magnezyum oranından dolayı kas ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Potasyum açısından da oldukça zengin bir meyvedir. Kalsiyum ve fosfordan dolayı kemik gelişiminde de oldukça faydalıdır" şeklinde konuştu.

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Sayısız faydası var! Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor...

ALTERNATİF TIPTA ÇOK UZUN YILLARDIR ŞİFA KAYNAĞI OLARAK KULLANILIYOR

yöresel olarak farklı isimlerle de bilinen bir meyvedir. Daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen Hünnap ya da çiğde ya da innabi ismi ile de bilinmektedir. Son yıllarda tanınmaya başlayan hünnap meyvesi aslında özellikle alternatif tıpta çok uzun yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan bir meyvedir. Son yıllarda popülerliğinin artmasından dolayı özellikle araştırma konuları içinde yer alan hünnap meyvesinin faydaları ise şunlardır;

Sayısız faydası var! Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor...
  • Düşük kalorili bir meyve olan hünnap kilo vermek isteyen kişiler tarafından da tercih edilen bir meyvedir.
  • Hünnap besin değeri oldukça yüksek bir meyve olarak bilinir. Besin değerlerinin yüksek olmasından dolayı özellikle kanseri önleyeceği özelliğe sahiptir. Antioksidan ve C vitamini kaynağı olan Hünnap bağışıklık sisteminde güçlendirici etkiye sahiptir. Bağırsak sorunlarına iyi gelir ve kabızlığı tedavi eder.
  • Kalp-damar sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir.
  • Hünnap özellikle içinde bulunan yüksek magnezyum oranından dolayı kas ve kemik ağrılarına da iyi gelir.
  • Potasyum açısından da oldukça zengin bir üründür.
  • Yine yapılan araştırmalarda hünnabın doğal bir antidepresan olduğu görülmüştür.
Sayısız faydası var! Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor...
  • Kanseri önleyici özelliklere sahip olduğu bilinen hünnap meyvesi, son yılların en çok görülen hastalıklarından kanser türleri ile mücadelede oldukça etkilidir.
  • Zengin içeriği sayesinde doğal bir sakinleştirici görevi gören hünnap meyvesi tüketimi tavsiye edilen meyvelerin başında gelir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kabızlık problemini tedavi eder.
  • Günlük potasyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.
  • Yaşlanma belirtilerini yok eder.
  • Güneş yanıkları ve cilt kızarıklıklarına iyi gelir.
  • Soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir.
  • Kanı temizler.
  • Toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.
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