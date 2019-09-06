Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu kanıtlandı! İşte hormonları bozan o besinler

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu kanıtlandı! İşte hormonları bozan o

Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. Troid bezi her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol eder. Düzgün çalışmadığında vücudun ihtiyacından daha fazla veya az üretebilir. Her iki durumda da insanlar rahatsız edici değişiklikler görebilir. Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. İşte hormonlarımızı bozan etkenler...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 09:21
Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu kanıtlandı! İşte hormonları bozan o besinler

Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. Troid bezi her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol eder. Düzgün çalışmadığında vücudun ihtiyacından daha fazla veya az üretebilir. Her iki durumda da insanlar rahatsız edici değişiklikler görebilir. Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. İşte hormonlarımızı bozan etkenler...

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu kanıtlandı! İşte hormonları bozan o besinler

STRES

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu kanıtlandı! İşte hormonları bozan o besinler

Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler.

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu kanıtlandı! İşte hormonları bozan o besinler

Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az üretir.

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu kanıtlandı! İşte hormonları bozan o besinler

SİGARA İÇMEK

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu kanıtlandı! İşte hormonları bozan o besinler

Sigara içmek sadece ciğerlerimizi etkilemez. Farklı çalışmalar, bunun tiroid için kötü olduğunu gösterir.

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu kanıtlandı! İşte hormonları bozan o besinler

Tütün, yavaşça tiroidin hipertiroidizme neden olan daha fazla üretmesini sağlar.

BİZE ULAŞIN