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Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu ortaya çıktı

Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol eder. Düzgün çalışmadığında vücudun ihtiyacından daha fazla veya az hormon üretebilir. Her iki durumda da insanlar rahatsız edici değişiklikler görebilir. Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. Peki hormonlarımızı bozan nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan ve hormonları bozan etkenler...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 07:58
Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu ortaya çıktı

Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol eder. Düzgün çalışmadığında vücudun ihtiyacından daha fazla veya az hormon üretebilir. Her iki durumda da insanlar rahatsız edici değişiklikler görebilir. Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. Peki hormonlarımızı bozan nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan ve hormonları bozan etkenler...

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu ortaya çıktı

STRES

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Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu ortaya çıktı

Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler.

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu ortaya çıktı

Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az hormon üretir.

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu ortaya çıktı

SİGARA İÇMEK

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu ortaya çıktı

Sigara içmek sadece ciğerlerimizi etkilemez. Farklı çalışmalar, bunun tiroid için kötü olduğunu gösterir.

Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu ortaya çıktı

Tütün, yavaşça tiroidin hipertiroidizme neden olan daha fazla hormon üretmesini sağlar.

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