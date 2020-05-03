Severek tükettiğimiz bu besinin hormonları bozduğu ortaya çıktı

Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. Troid bezi her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol eder. Düzgün çalışmadığında vücudun ihtiyacından daha fazla veya az hormon üretebilir. Her iki durumda da insanlar rahatsız edici değişiklikler görebilir. Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. Peki hormonlarımızı bozan besinler nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan tehlikeli besinler ve hormonları bozan etkenler...