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çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından olan çay günün her saati sıklıkla tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Çay tiryakilerini üzecek bir araştırma haberi ise dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre çayı tüketen tiryakiler bunun yanında sigara ve alkol kullanırsa tehlike altındadır. Tehlikeli ikiliyi birlikte tüketenler ölümcül sonuçları da beraberinde getiriyor. Araştırma, her gün tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. İşte sıcak çayın sigara ve alkol kullanıcıları üzerindeki etkisi

Giriş Tarihi: 16.10.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 23:43
Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

çay sevenleri üzecek bir araştırma haberi geldi. Yapılan çalışmalara göre her gün tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. Sıcak çayın, yemek borusu kanserini tetiklediğinin altı çizildi. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Hem tütünden hem de aşırı alkol kullanımdan uzak durulmalıdır. Buna ek olarak eğer sıcak çay tüketiliyorsa ısısına dikkat edilmelidir.

Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

SICAK ÇAY, YEMEK BORUSU KANSERİ RİSKİNİ BEŞ KAT ARTIRIYOR

Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; veya çok sıcak çay içmek, özellikle tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.

CNN International'ın haberine göre; yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor.

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Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

500 BİN KİŞİ, DOKUZ BUÇUK YIL İZLENDİ

ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Neal Freedman'a göre kendi türünün en büyüğü olan bu çalışma, Çin'de 500 bin yetişkinin dokuz buçuk yıl izlenmesiyle gerçekleştirildi.

Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

YEMEK BORUSUNUN ASTARI TAHRİŞ OLUYOR

Neal Freedman, çok içeceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ederek, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcak sıvı, yemek borusunu kaplayan hücrelerin bariyer işlevini bozabilir ve dokuyu diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabilir."

Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

TÜRKLER DE ÇAYI SICAK İÇİYOR

ABD'de ve Avrupa'da çay 65 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda nadiren tüketiliyor ancak Türkiye, Rusya, İran ve Güney Amerika gibi yerlerde çay, oldukça içiliyor.

Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

ABD Çay Birliği Başkanı Peter Goggi, "Ortadoğu'ya ya da Rusya'ya giderseniz, sürekli olarak altında ısı olan semaverden çay içiliyor" dedi.

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