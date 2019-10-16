Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından olan çay günün her saati sıklıkla tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Çay tiryakilerini üzecek bir araştırma haberi ise dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre sıcak çayı tüketen tiryakiler bunun yanında sigara ve alkol kullanırsa tehlike altındadır. Tehlikeli ikiliyi birlikte tüketenler ölümcül sonuçları da beraberinde getiriyor. Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. İşte sıcak çayın sigara ve alkol kullanıcıları üzerindeki etkisi