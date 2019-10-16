Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

Sıcak çay sevenleri üzecek bir araştırma haberi geldi. Yapılan çalışmalara göre her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. Sıcak çayın, yemek borusu kanserini tetiklediğinin altı çizildi. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Hem tütünden hem de aşırı alkol kullanımdan uzak durulmalıdır. Buna ek olarak eğer sıcak çay tüketiliyorsa ısısına dikkat edilmelidir.