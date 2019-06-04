Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

"600 bin kişinin ise ikinci el tütün dumanı dediğimiz kendileri sigara içmemesine rağmen yakınlarının ya da diğer kişilerin tükettiği sigaradan dolayı 'duman altı' kalmaya bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları sebebi ile hayatını kaybetmektedir. Kapalı alanlarda sigara içiminin yasaklanması ile bu rakamın Türkiye'de azaldığını söyleyebiliriz. Ülkemizde sigara kullanma oranı %30 civarında olduğu raporlanmıştır" şeklinde konuştu.