Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

Dünyadaki ölüm sebeplerinin başında gelen sigara kullanımı, her yıl 6 milyon kişinin hayatına mal oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 600 bin kişi ise her yıl pasif içicilik nedeni ile hayatını kaybediyor. "Sigarayı bırakmak için geç kaldım, içmeyi bıraksam da artık faydası olmaz" düşüncelerinin yanlış olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Onur Noyan, sigarayı bırakan kişilerde yaşam kalitesinin artarak, hastalık risklerinin düştüğüne dikkat çekti.Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, sigara kullanımının bireylerin yaşamındaki etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.