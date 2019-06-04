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, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

Dünyadaki ölüm sebeplerinin başında gelen kullanımı, her yıl 6 milyon kişinin hayatına mal oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 600 bin kişi ise her yıl pasif içicilik nedeni ile hayatını kaybediyor. "Sigarayı bırakmak için geç kaldım, içmeyi bıraksam da artık faydası olmaz" düşüncelerinin yanlış olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Onur Noyan, sigarayı bırakan kişilerde yaşam kalitesinin artarak, hastalık risklerinin düştüğüne dikkat çekti.Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, sigara kullanımının bireylerin yaşamındaki etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 15:17
Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

Dünyadaki ölüm sebeplerinin başında gelen kullanımı, her yıl 6 milyon kişinin hayatına mal oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 600 bin kişi ise her yıl pasif içicilik nedeni ile hayatını kaybediyor. "Sigarayı bırakmak için geç kaldım, içmeyi bıraksam da artık faydası olmaz" düşüncelerinin yanlış olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Onur Noyan, sigarayı bırakan kişilerde yaşam kalitesinin artarak, hastalık risklerinin düştüğüne dikkat çekti.Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, sigara kullanımının bireylerin yaşamındaki etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

HER YIL 6 MİLYON İNSAN, HAYATINI KAYBEDİYOR

"Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her yıl 6 milyona yakın insan ve sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları sebebi ile hayatını kaybetmektedir" diyen Doç. Dr. Onur Noyan,

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Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

"600 bin kişinin ise ikinci el tütün dumanı dediğimiz kendileri içmemesine rağmen yakınlarının ya da diğer kişilerin tükettiği sigaradan dolayı 'duman altı' kalmaya bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları sebebi ile hayatını kaybetmektedir. Kapalı alanlarda sigara içiminin yasaklanması ile bu rakamın Türkiye'de azaldığını söyleyebiliriz. Ülkemizde sigara kullanma oranı %30 civarında olduğu raporlanmıştır" şeklinde konuştu.

Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

POPÜLER OLMASI, ZARARSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜRÜYOR

" üreticileri sigarayı daha cazip hale getirmek için çeşitli yaklaşımlar sergilerken, sağlık çalışanları da sigaranın etkilerini tedavi etmek için uğraş vermektedir. Sigaranın içerisinde nikotin, karbon monoksit, katran ve birçok kimyasal madde bulunmaktadır. Özellikle nikotin bağımlılık etkisini oluştururken bunun yanında bulunan diğer kimyasallar sağlık üzerine olumsuz etkilere sebep olmaktadırlar" diyen Doç. Dr. Onur Noyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

Son yıllarda elektronik ya da e-sigara olarak bilinen cihazların kullanımı ülkemizde yasak olmasına rağmen giderek artmaktadır. E-sigara, nikotin, çeşitli aromalar ve birçok farklı kimyasal maddenin hava yolu ile solunmasını sağlayan pilli cihazlardır.

Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

Özellikle farklı aromalar içermesi ve sosyal medyada popülaritesinin fazla olması sebebi ile sağlığa zararı olmadığı düşünülerek özellikle gençler tarafından tercih edilmektedir. Günümüzde bu cihazların akciğer kanseri, KOAH, kalp problemleri gibi birçok sağlık sorununa sebep olan kullanımına başlamak için bir geçiş maddesi olarak kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Sigara, yılda 6 milyon kişiyi öldürüyor!

E-SİGARA, BAĞIMLILIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR!

Sigaranın içerisinde bulunan yüzlerce farklı ve zararlı maddenin yanında bağımlılık yapan esas madde nikotindir. Son zamanlarda giderek popüler olan ve yazılı ve görsel basında sık sık karşımıza çıkan nargile, elektronik ya da ısıtılan tütün ürünleri de aslında çok büyük bir risk oluşturmaktadır.

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