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  • Soğan sarımsak kürü 21 günde vücudu temizliyor! Kanser, eklem ağrıları, diyabete çare oluyor

21 günde vücudu temizliyor! , , diyabete çare oluyor

vücudumuz için gerekli olan ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bu kür 21 günde vücudunuzu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı savaş açıyor. , bağışıklık sistemi hastalıkları, , ... Hepsiyle savaşıyor, ve sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. 21 günlük kürle vücudunuzu tazelemek mümkün. Peki 21 günlük nasıl hazırlanıyor? Soğan kürü sağlığımıza ne gibi katkılarda bulunuyor. İşte Selahattin Dönmez'den 21 günlük vücudumuzu toksinlerden arındıran soğan sarımsak kürü...

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık
Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 09:27
Soğan sarımsak kürü 21 günde vücudu temizliyor! Kanser, eklem ağrıları, diyabete çare oluyor

vücudumuz için gerekli olan ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bu kür 21 günde vücudunuzu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı savaş açıyor. , bağışıklık sistemi hastalıkları, , ... Hepsiyle savaşıyor, ve sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. 21 günlük kürle vücudunuzu tazelemek mümkün. Peki 21 günlük nasıl hazırlanıyor? Soğan kürü sağlığımıza ne gibi katkılarda bulunuyor. İşte Selahattin Dönmez'den 21 günlük vücudumuzu toksinlerden arındıran soğan sarımsak kürü...

Soğan sarımsak kürü 21 günde vücudu temizliyor! Kanser, eklem ağrıları, diyabete çare oluyor

Yemek kültürümüzde önemli yere sahip olan ve , hemen her öğünde yediklerimizin başında geliyor. İçine soğan girmeyen yemek ise neredeyse yok.

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Soğan sarımsak kürü 21 günde vücudu temizliyor! Kanser, eklem ağrıları, diyabete çare oluyor

ve gerçekten de , mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu. Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zengin. Sarımsak ise yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içeriyor.

Soğan sarımsak kürü 21 günde vücudu temizliyor! Kanser, eklem ağrıları, diyabete çare oluyor

Bu kadar besleyici bileşenin yanında, düşük kalorili olduklarından bu şifalı sebzeleri her gün yemeklerinize sınırsızca eklemenizde hiçbir sakınca olmadığını da hatırlatmalıyım.

Soğan sarımsak kürü 21 günde vücudu temizliyor! Kanser, eklem ağrıları, diyabete çare oluyor

KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER SAĞLIĞI DESTEKLER

ve sarımsağın en önemli biyokimyasal özelliklerinden biri vücuttaki zehirli toksik maddeleri atmaya yardımcı olan antioksidan potansiyelidir. Bununla birlikte soğan ve sarımsaktaki yüksek düzeyde C vitamini bağışıklığı düzenler, kollajen yapımını ve doku tamirini artırır, demir emilimini sağlar.

Soğan sarımsak kürü 21 günde vücudu temizliyor! Kanser, eklem ağrıları, diyabete çare oluyor

Ayrıca ve birçok antioksidan flavonoidleri içerir, soğanda 25 çeşit flavonoid bulunur. Flavonoidler ve C vitamini hücre hasarına neden olan zararlı molekülleri tutar , ve kalp hastalıklarının önüne set çeker. Kırmızı soğana rengini veren antosiyanin kalbin ve damarların koruyucusudur. Kapsamlı, çok sayıda katılımcıyı içeren bilimsel bir çalışmada antosiyaninden zengin besinleri tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 32 oranında azalttığı saptanmıştır.

Soğan sarımsak kürü 21 günde vücudu temizliyor! Kanser, eklem ağrıları, diyabete çare oluyor

BAĞIŞIKLIĞIN BİR NUMARALI DESTEKLEYİCİSİ

Amerika Araştırma Merkezi soğandaki fisetin ve kuersetin, sarımsaktaki allisin gibi fitokimyasalların immun sağlığı destekleklediğini ve DNA, hücre hasarı ve inflamasyonu önleyerek gelişim riskini azalttığını bildiriyor.

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