Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası yeni adresini duyurdular! Jorge Jesus’un açıklamaları kafa karıştırdı: “Mayıs’a kadar bekleyin”

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekiple rüya gibi bir başlangıca imza atmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de de uzun süre liderliği elinde bulundurdu. Dünya Kupası arasının ardından düşüş yaşayan Kanarya, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında da Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Zorlu karşılaşmanın ardından Brezilya basınına konuşan Jorge Jesus'un açıklamaları kafaları karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…