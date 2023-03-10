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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası yeni adresini duyurdular! Jorge Jesus’un açıklamaları kafa karıştırdı: “Mayıs’a kadar bekleyin”
Giriş Tarihi: 10.03.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 18:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası yeni adresini duyurdular! Jorge Jesus’un açıklamaları kafa karıştırdı: “Mayıs’a kadar bekleyin”

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekiple rüya gibi bir başlangıca imza atmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de de uzun süre liderliği elinde bulundurdu. Dünya Kupası arasının ardından düşüş yaşayan Kanarya, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında da Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Zorlu karşılaşmanın ardından Brezilya basınına konuşan Jorge Jesus'un açıklamaları kafaları karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası yeni adresini duyurdular! Jorge Jesus’un açıklamaları kafa karıştırdı: “Mayıs’a kadar bekleyin”

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, son haftalarda inişli çıkışı bir süreç geçiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası yeni adresini duyurdular! Jorge Jesus’un açıklamaları kafa karıştırdı: “Mayıs’a kadar bekleyin”

Ligde Galatasaray'ın ardında 51 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turunda yer alıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası yeni adresini duyurdular! Jorge Jesus’un açıklamaları kafa karıştırdı: “Mayıs’a kadar bekleyin”

Son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ilk maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası yeni adresini duyurdular! Jorge Jesus’un açıklamaları kafa karıştırdı: “Mayıs’a kadar bekleyin”

Karşılaşmada Jorge Jesus'un tercihleri tartışma konusu olurken, yenilgini sebebi olarak Portekizli çalıştırıcı gösterildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası yeni adresini duyurdular! Jorge Jesus’un açıklamaları kafa karıştırdı: “Mayıs’a kadar bekleyin”

Mücadelenin ardından Brezilya basınına da konuşan Jorge Jesus, adeta ayrılık sinyali verirken yaptığı açıklamalarla taraftarın kafasını karıştırdı.

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