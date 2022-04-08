Giriş Tarihi: 08.04.2022 07:21
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
07:43
Son dakika | Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan'da
Koronavirüste son dakika haberleri: Dünyayı 2 yıldan uzun bir süre adeta esir alan koronavirüs salgınında son gelen veriler ile omicronun alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığı, pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye'de de gözler Ramazan bayramı sonrası Bilim Kurulu ve Kabine kararlarına çevrildi. İşte Koronavirüste son dakika gelişmeleri