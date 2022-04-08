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Haberler Galeri Son dakika | Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 08.04.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 07:43

Son dakika | Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan'da

Koronavirüste son dakika haberleri: Dünyayı 2 yıldan uzun bir süre adeta esir alan koronavirüs salgınında son gelen veriler ile omicronun alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığı, pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye'de de gözler Ramazan bayramı sonrası Bilim Kurulu ve Kabine kararlarına çevrildi. İşte Koronavirüste son dakika gelişmeleri

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Koronavirüste ’VEDA’ kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan’da

Kovid-19 son dakika haberleri: Dünyayı kasıp kavuran kovit salgınından son gelen bilgiler ile omicronun alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığı, pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye bu konuyu bayram sonrası karantina ve kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunu gündemine alacak.

İşte gözlerin Ramazan Bayramı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döneceği kritik karantina ve koronavirüs tedbirleri kararlarına ilişkin SABAH'ın edindiği son dakika bilgileri...

Son dakika | Koronavirüste ’VEDA’ kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan’da

KORONAVİRÜS ETKİSİNİ YİTİRDİ

Omicrondan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de omicrona benzer etkiler gösterdi.

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Son dakika | Koronavirüste ’VEDA’ kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan’da

Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık kovite grip muamelesi yapıyor.

Son dakika | Koronavirüste ’VEDA’ kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan’da

SON DAKİKA | KORONAVİRÜS PANDEMİSİNE VEDA KARARLARI: BAYRAM SONRASI KARANTİNA KALKABİLİR

Türkiye de omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı.

Son dakika | Koronavirüste ’VEDA’ kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan’da

Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.

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