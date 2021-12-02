Son dakika | Omicron tartışmalarına Prof. Dr. Uğur Şahin’den flaş açıklama

PANİĞE GEREK YOK

Çok önemli son dakika açıklamaları yapan ve Omicron varyantı hakkında iki hafta sonra genel verileri topladıktan sonra kesin bir sonuca varabileceklerine dikkati çeken Şahin, "Yeni Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz. Aşı, ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor. Üçüncü doz aşı olduktan sonra oldukça iyi bir korumanın sağlandığına eminiz" dedi. Şahin şunları söyledi: