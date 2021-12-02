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Haberler Galeri Son dakika | Omicron tartışmalarına Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş açıklama
Giriş Tarihi: 02.12.2021 07:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:37

Son dakika | Omicron tartışmalarına Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş açıklama

Kovid-19 aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya, paniğe gerek yok. Aşının bu varyanta karşı daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz

Son dakika | Omicron tartışmalarına Prof. Dr. Uğur Şahin’den flaş açıklama

Son dakika haberleri... Almanya'da, Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, bir ödül törenine katıldı. Mainz kentinde düzenlenen tören öncesi Şahin ve Türeci gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dakika | Omicron tartışmalarına Prof. Dr. Uğur Şahin’den flaş açıklama

PANİĞE GEREK YOK

Çok önemli son dakika açıklamaları yapan ve Omicron varyantı hakkında iki hafta sonra genel verileri topladıktan sonra kesin bir sonuca varabileceklerine dikkati çeken Şahin, "Yeni Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz. Aşı, ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor. Üçüncü doz aşı olduktan sonra oldukça iyi bir korumanın sağlandığına eminiz" dedi. Şahin şunları söyledi:

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Son dakika | Omicron tartışmalarına Prof. Dr. Uğur Şahin’den flaş açıklama

VAKA SAYILARINDA AŞISIZLAR 8 KAT FAZLA

Vaka sayıları aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Hatırlatma dozu gerekli. Özellikle belli bir yaş grubu için. Genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha koruma sağlıyor.

Son dakika | Omicron tartışmalarına Prof. Dr. Uğur Şahin’den flaş açıklama

ÜÇÜNCÜ DOZ OMICRON VARYANTINA KARŞI DA ETKİLİ

Üçüncü doz ile yüzde 97 koruma sağlanıyor. Omicron'dan bağımsız olarak üçüncü dozu en kısa zamanda olmayı tavsiye ediyoruz. Aşı konusunda tereddüt edenlerin ikna edilmesi gerekiyor. İnsanların soruları ve şüpheleri olabiliyor. Bu nedenle daha çok eğitim ve bilgi verilmesi gerekiyor.

Son dakika | Omicron tartışmalarına Prof. Dr. Uğur Şahin’den flaş açıklama

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