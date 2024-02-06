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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberi: Eski Fenerbahçeli yıldız Trabzonspor yolunda! Suudiler transfer duyurdu...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 01:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 01:02

Son dakika Trabzonspor haberi: Eski Fenerbahçeli yıldız Trabzonspor yolunda! Suudiler transfer duyurdu...

Son dakika Trabzonspor haberi: Son dönemlerde Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Trabzonspor son olarak Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Suudi Arabistan basını ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen yıldız isim ile anlaşmaya çok yakın olduğunu duyurdu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor haberi: Eski Fenerbahçeli yıldız Trabzonspor yolunda! Suudiler transfer duyurdu...

Son dakika Trabzonspor haberi: Son dönemlerde Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Trabzonspor son olarak Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Suudi Arabistan basını ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen yıldız isim ile anlaşmaya çok yakın olduğunu duyurdu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor haberi: Eski Fenerbahçeli yıldız Trabzonspor yolunda! Suudiler transfer duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Nenad Bjelica önderliğinde başlayan Trabzonspor art arda alınan kötü sonuçların ardından Hırvat isim ile yollarını ayırdı.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Eski Fenerbahçeli yıldız Trabzonspor yolunda! Suudiler transfer duyurdu...

Bjelica'nın yerine eski şampiyon hoca Abdullah Avcı'nın geldiği bordo-mavili takım, son dönemlerde iyi günler geçirmiyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Eski Fenerbahçeli yıldız Trabzonspor yolunda! Suudiler transfer duyurdu...

Son olarak ligdeki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fırtına, zorlu maçtan 2-0 mağlup ayrılarak 3'üncülüğü kaptırdı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Eski Fenerbahçeli yıldız Trabzonspor yolunda! Suudiler transfer duyurdu...

Süper Lig'de 4. sırada bulunan Trabzonspor, 24 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak toplamda 37 puan topladı.

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