Son dakika Trabzonspor haberi: Eski Fenerbahçeli yıldız Trabzonspor yolunda! Suudiler transfer duyurdu...

Son dakika Trabzonspor haberi: Son dönemlerde Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Trabzonspor son olarak Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Suudi Arabistan basını ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen yıldız isim ile anlaşmaya çok yakın olduğunu duyurdu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...