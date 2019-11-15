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  • Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ oranına dikkat

ve duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki oranına dikkat

ve tarafından yapılan çalışmayla hazır ambalajlı gıdalardaki içeriği kontrol altına alınacak. Daha önce de Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler ve sağlığı tehdit eden ürünler ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün ortaya çıkarılmıştı. Hileli ürünler listesinde domuz eti, tek tırnaklı ve at eti tespit edilen firmalar çok konuşulmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan son açıklamaya göre Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Ögelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik, 'ne uyum kapsamında revize edilecek.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:59
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ oranına dikkat

ve tarafından yapılan çalışmayla hazır ambalajlı gıdalardaki içeriği kontrol altına alınacak. Daha önce de Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler ve sağlığı tehdit eden ürünler ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün ortaya çıkarılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan son açıklamaya göre Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Ögelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik, 'ne uyum kapsamında revize edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ oranına dikkat

Hazır ambalajlı gıdaların içeriği yüzde 2'nin üzerinde olamayacak, bu oranı aşan gıdaların ise üretimi yapılamayacak.

ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Ögelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik, 'ne uyum kapsamında revize edilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ oranına dikkat

Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren son tüketiciye arz edilecek hazır ambalajlı gıdaların içeriği yüzde 2'nin üzerinde olamayacak. Trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde üretilemeyecek.

Hayvansal kaynaklı yağda doğal olarak bulunan trans yağlar ise kapsam dışında olacak.

Son tüketiciye arz edilmeyen ara ürünlerde trans yağ miktarının 100 gram yağ için 2 gramı geçmesi durumunda ilk üreticinin bu bilgiyi son ürünü üretecek ilgiliye aktarması gerekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ oranına dikkat

VİTAMİN VE MİNERALLER EKLENİRSE BELİRTİLECEK

Piyasaya arz edilen hazır ambalajlı gıdalarda asidi miktarı, toplam yağın 100 gramında 1 gramdan az olursa, "Trans yağ içermez-trans yağ yoktur" beyanında bulunuluyordu. Bu uygulama aynen devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ oranına dikkat

"Kalsiyum fosforil oligosakaritler"in mineral madde olarak gıdalara eklenmesine izin verilecek.

Vitaminler veya minerallerin gıdalara eklenmesi durumunda bunlar gıda etiketlerinde bileşenler listesinde formlarıyla belirtilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ oranına dikkat

GIDA, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN KAMUOYU DUYURUSU

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ oranına dikkat

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

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