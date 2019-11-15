Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ oranına dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ içeriği kontrol altına alınacak. Daha önce de Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler ve sağlığı tehdit eden ürünler ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün ortaya çıkarılmıştı. Hileli ürünler listesinde domuz eti, tek tırnaklı ve at eti tespit edilen firmalar çok konuşulmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan son açıklamaya göre Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Ögelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik, Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında revize edilecek.