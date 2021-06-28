Teknoloji devi açıkladı! Deri hastalıklarını böyle teşhis edecek!

Google'ın en çok ilgilendiği alanların başında sağlık geliyor. Teknoloji devi şimdi de görseller ile cilt sorunlarını algılayarak potansiyel teşhisleri belirleyebilecek bir uygulama üzerinde çalıştığını açıkladı. Geliştirilen yapay zekâ yazılımı sayesinde bu sistem, dermatologlar ile aynı seviyede hatta bazen onlardan daha iyi teşhisler koyabiliyor. Ayrıca bu sistem daha önce yapılan aramaları ve taranan görselleri kullanarak kendi bilgi havuzunu günden güne artırabiliyor. Fakat bu sistemin pratikte test edildiği çok az klinik mevcut. Google'ın bu yapay zekâ sistemi henüz klinik olarak onaylanmadı ancak uygulamanın yapay zekâ sisteminin başarıları, şirketin sağlık bölümünün dikkatini çekmeyi başardı. Öte yandan sistem her ne kadar iyi çalışsa da yakın zamanda ABD'de kullanılması için onay alamayacak gibi görünüyor. Stanford Üniversitesi'nde 'Makine Öğrenimi ve Sağlık' bölümünde araştırma görevlisi olan dermatolog Roxana Danshjou, bu sistemin ABD'de onaylanmayacağını ve hiçbir dermatoloğun kullanmayacağını belirtti. Şirketin geliştirici konferansında konuşan ve Google'ın sağlık bölümünün müdürü olan Karen DeSalvo ise bu yapay zekâ sisteminin Avrupa Birliği tarafından onaylandığını ve bu yılın son dönemlerinde Avrupa için yayınlanacağını belirtti. DeSalvo ayrıca 'Uygulama ABD için yayınlanmayacak' diyerek bu bilgiyi de doğrulamış oldu. Şirketin bu uygulama için politikası önceki yazılım ve uygulamalardan biraz farklı olacak. Bu kez Google, ABD odaklı olmak yerine Avrupa bölgesine odaklanacak ve hizmetini öncelikle bu bölgede geliştirecek. Ayrıca bu uygulama Avrupa Birliği'nin sağlık kurallarına da uymak zorunda olacak. Uygulamanın cilt sorunlarını tarayıp sonuçları gösterdiğinde ekranda 'Önerilen Durumlar' ibaresi olacak ve bu ibare, gösterilen sonuçların kesin teşhis olmayabileceğini belirtecek. Ayrıca uygulamada 'Aşağıdaki önerilen durumlar tıbbi teşhisler değildir. Lütfen daha fazla bilgi almak için doktorunuza başvurun' benzeri bir uyarı da yer alacak. Uygulama şu anda sivilceden tutun cilt kanserine kadar yaklaşık 228 dermatolojik hastalığı tanımlayabiliyor. Bu sayının ilerleyen dönemlerde artması hedefleniyor. (Webtekno)