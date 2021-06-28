Teknoloji devi açıkladı! Deri hastalıklarını böyle teşhis edecek!

Geliştirilen yapay zekâ yazılımı sayesinde bu sistem, dermatologlar ile aynı seviyede hatta bazen onlardan daha iyi teşhisler koyabiliyor. Ayrıca bu sistem daha önce yapılan aramaları ve taranan görselleri kullanarak kendi bilgi havuzunu günden güne artırabiliyor. Fakat bu sistemin pratikte test edildiği çok az klinik mevcut.