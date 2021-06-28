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Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:11

Teknoloji devi açıkladı! Deri hastalıklarını böyle teşhis edecek!

Google yeni bir sağlık uygulaması geliştiriyor. Bu uygulama deri hastalıklarını teşhis edecek. Peki söz konusu uygulama nasıl çalışıyor? İşte detaylar...

Teknoloji devi açıkladı! Deri hastalıklarını böyle teşhis edecek!

Google'ın en çok ilgilendiği alanların başında sağlık geliyor. Teknoloji devi şimdi de görseller ile cilt sorunlarını algılayarak potansiyel teşhisleri belirleyebilecek bir uygulama üzerinde çalıştığını açıkladı.

Teknoloji devi açıkladı! Deri hastalıklarını böyle teşhis edecek!

Geliştirilen yapay zekâ yazılımı sayesinde bu sistem, dermatologlar ile aynı seviyede hatta bazen onlardan daha iyi teşhisler koyabiliyor. Ayrıca bu sistem daha önce yapılan aramaları ve taranan görselleri kullanarak kendi bilgi havuzunu günden güne artırabiliyor. Fakat bu sistemin pratikte test edildiği çok az klinik mevcut.

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Teknoloji devi açıkladı! Deri hastalıklarını böyle teşhis edecek!

Google'ın bu yapay zekâ sistemi henüz klinik olarak onaylanmadı ancak uygulamanın yapay zekâ sisteminin başarıları, şirketin sağlık bölümünün dikkatini çekmeyi başardı. Öte yandan sistem her ne kadar iyi çalışsa da yakın zamanda ABD'de kullanılması için onay alamayacak gibi görünüyor.

Teknoloji devi açıkladı! Deri hastalıklarını böyle teşhis edecek!

Stanford Üniversitesi'nde "Makine Öğrenimi ve Sağlık" bölümünde araştırma görevlisi olan dermatolog Roxana Danshjou, bu sistemin ABD'de onaylanmayacağını ve hiçbir dermatoloğun kullanmayacağını belirtti.

Teknoloji devi açıkladı! Deri hastalıklarını böyle teşhis edecek!

Şirketin geliştirici konferansında konuşan ve Google'ın sağlık bölümünün müdürü olan Karen DeSalvo ise bu yapay zekâ sisteminin Avrupa Birliği tarafından onaylandığını ve bu yılın son dönemlerinde Avrupa için yayınlanacağını belirtti. DeSalvo ayrıca "Uygulama ABD için yayınlanmayacak" diyerek bu bilgiyi de doğrulamış oldu.

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