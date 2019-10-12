Trans yağ sağlığımızı tehdit ediyor! İşte trans yağın korkutucu zararları

Sağlıklı yaşamı tehdit eden çok fazla diyet faktörü söz konusu. Bunların en tehlikelisi hatta gizli tehlike bile diyebiliriz, market ve restoranlarda karşımıza çıkıyor. Ve çoğu zaman biz bunun farkında bile olmuyoruz. Bu tehlikenin adı: Trans yağ asitleri. Ve inanıyorum ki; birçok kişi bu tehditten haberdar bile değil. Hatta trans yağ asidi ne demek onu dahi bilmiyor olabilir çoğu kişi. Çok karışık bir konu olduğu için de algılanması da epey zor açıkcası.