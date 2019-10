Trans yağ sağlığımızı tehdit ediyor! İşte trans yağın korkutucu zararları

ABD KARDİYOLOJİ OTORİTELERİ ONAYLAMIYOR

2014 yılında yayımlanan son kılavuzda toplam enerji tüketiminde yüzde 1'in üzerinde trans yağ asidi alımının koroner kalp hastalığı riski ve koroner kalp hastalığına bağlı ölümle ilişkisi bildirilmişti. Journal of the American College of Cardiology 2018 yılında yayımlanan makalesinde ise trans yağ asitlerini koroner kalp hastalığının en önemli nedeni olarak irdelemişti. Küresel olarak 2010 yılından bu yana yılda 500 binden fazla kişinin trans yağ asidi alımının artmasına bağlı olarak öldüğü de tespit edildi.