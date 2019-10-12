Trans yağ sağlığımızı tehdit ediyor! İşte trans yağın korkutucu zararları

Trans yağ, doğal bir yağ türü değildir. İnsan sağlığı açısından zararlı olan trans yağ, bitkisel yağa "hidrojenasyon" olarak adlandırılan bir işlemle "hidrojen" eklenmesiyle elde edilen yağdır. Hidrojen eklenen yağlar kötü kolesterolü yükselterek kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pek çok ciddi hastalığa neden olmaktadır. Özellikle günümüzde hazır yiyeceklerin artmasıyla beraber trans yağ tüketimi de oldukça artmıştır. Endüstriyel ürünlerde sıkça kullanılan trans yağlar sağlığımız için gerçek anlamda bir tehdit. Birçok ülke trans yağ konusunda önlem alıyor. Peki trans yağ nedir, nasıl ortaya çıkar, sağlımızı korumak için ne yapmamız gerekiyor? İşte Selahattin Dönmez'in trans yağ ile ilgili yazısı...