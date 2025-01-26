Türk adaletine güvendim! "Babamın ruhu huzura erdi"

DUYGUSAL OLARAK ÇÖKTÜĞÜM OLDU

Davaya başlarken kazanacağınızı düşünüyor muydunuz? Karşı taraf dünyanın en güçlü sigara şirketi, korkmadınız mı?

Korkmadım desem yalan olur! Dedim ki, Türkiye'de de herkes davayı kaybetmiş. Ben 23 yıldır avukatlık yapıyorum ve bu davaya da inandım. Öncelikle Türk adaletine inanıyorum, güvenim boşa çıkmadı. Babamın ruhuna hediye gibi oldu. Bu davayı o amaçla açmıştım, babamın ruhu huzur bulsun istedim. O inançla gittim. İlk günden beri kazanacağımı düşündüm.

Sekiz yılda umudunuzu kaybettiğiniz zamanlar oldu mu?

Duygusal olarak çöktüğüm oldu... Bütün deliller toplansın diye bir süreç yaşandı. Her celsede tüm acılarımı tekrar ve tekrar yaşadım. Mahkeme tüm delilleri topladı. 16 sayfalık bir karar çıktı, emsal bir karar. Oy birliğiyle oldu, onur duydum. Bir taraftan çok üzüntülü, bir taraftan sevinçli bir durumdu. Tek tek her şey okunmuş. Uluslararası sözleşmeleri, adli tıp raporlarını yazmışlar, normal hastane raporlarını yazmışlar, fotoğrafları, tüm kanuni düzenlemeleri inceleyerek karara varmışlar. Bu anlamda çok adil bir karar olmuş. Hukuka, bilime uygun bir karar oldu. Türk adaletiyle bir kez daha gurur duydum.

Babanız ne derdi bu konuda sizce?

Bence gurur duyardı.

SİGARAYI BIRAKAMAYAN HERKES TUTSAKTIR

Bu haberi okuyup, "Ben de bırakmayı düşünüyorum" diyenlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Benim bu davayı kazanmam milyonda bir ihtimaldi. Onların da sigarayı bırakması tabii ki çok güç. Gerekirse bir psikiyatristten yardım alacaklar, gerekirse ilaç kullanacaklar. Direnecekler, savaşacaklar. Kendi sağlıkları, kendi özgürlükleri için...

İnsanlar neden sigarayı bırakmalı sizce?

Birincisi özgür olmak için... Bir insanın özgür olması için en önemlisi sigaradan özgürleşmesidir. Bir insan eğer sigaraya bağlı olursa, başka her şeye bağımlı olur. Bağımlı bir kişilik ortaya çıkıyor. Özgür olmak, bir şeye bağımlı olmamak demektir. Hiç başlamamak gerekiyor, ya da bırakmaları gerekiyor. İkincisi elbette sağlık için! Bireysel ve toplum olarak sağlık için sigara içmemek lazım. Sosyalleşmek için sigaraya ihtiyaç yok. Cana yakın, iyiliksever toplumuz, sigaraya bizlerin ihtiyacı yok ki! Bizim toplumumuzda sigara içenler çok fazla. Sigara ile ilgili bazı kanunların temelden değişmesi lazım.

YENİ NESİL ÖZGÜRLÜK İSTİYOR, SİGARAYA TAVIRLI

Yeni neslin daha az sigara kullandığı konuşuluyor. Siz ne dersiniz?

Onlar toplumun parlayan yüzü olacak. Onlar özgürlüklerine düşkün, sigara gibi bir bağımlılığa asla teslim olmazlar. İçmeyenler, içenlerden daha fazla olursa o zaman toplum düzelecek