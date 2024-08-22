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Haberler Galeri Türkiye'de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması
Giriş Tarihi: 22.08.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:15

Türkiye'de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

Sağlık Bakanlığı, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülen Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Türkiye’de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nunn virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Türkiye’de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

Hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ifade edilen açıklamada, hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı kaydedildi.

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Türkiye’de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.

Türkiye’de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

Türkiye’de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması
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