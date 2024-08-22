Türkiye’de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nunn virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi. Hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ifade edilen açıklamada, hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı kaydedildi. 6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: 'Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.'