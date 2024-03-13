Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meğer ünlü isimler bu yöntemle su gibi yağ yakmış! Bir ayda 3 kilo verdiren diyet
Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:18

Meğer ünlü isimler bu yöntemle su gibi yağ yakmış! Bir ayda 3 kilo verdiren diyet

Fazla kilolar birçok sağlık sorununa neden olduğu gibi kişiyi ruhsal anlamda da kötü etkileyebilir. Uzmanlar ise zayıflamak isteyen bireylere dengeli bir beslenme planı ve düzenli egzersiz önermektedir. Ancak beslenme kısmında belirli gıdaların tüketimi bu süreci hızlandırıp kolaylaştırabilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma da günlük olarak içeceğiniz bir içeceğin kilo vermede büyük katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Meğer ünlü isimler bu yöntemle su gibi yağ yakmış! Bir ayda 3 kilo verdiren diyet

Araştırma sonucu özellikle kilolu bireylerin kahvaltıdan önce bu içecekten sadece 15 ml içmesinin sadece üç ayda 8 kilo vermelerini sağladığını ortaya koydu.

Meğer ünlü isimler bu yöntemle su gibi yağ yakmış! Bir ayda 3 kilo verdiren diyet

Yeni araştırmalara inanılırsa, günlük bir doz elma sirkesi tüketmenin kilo vermenize yardımcı olabilir. Uzmanlar sonuçların 'olağanüstü' olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meğer ünlü isimler bu yöntemle su gibi yağ yakmış! Bir ayda 3 kilo verdiren diyet

Ancak bazı uzmanlar ise çalışmanın kusurlu olduğu yönünde eleştirilerde bulundu.

Meğer ünlü isimler bu yöntemle su gibi yağ yakmış! Bir ayda 3 kilo verdiren diyet

Lübnanlı araştırmacılar, elma sirkesinin neden zayıflama etkisine sahip olabileceğini bilmediklerini söyledi. Ancak hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların insülin duyarlılığını ve enerji düzeylerini iyileştirdiğini gösterdiğini savundular.

Meğer ünlü isimler bu yöntemle su gibi yağ yakmış! Bir ayda 3 kilo verdiren diyet

Buna karşın Victoria Beckham ve Jennifer Aniston'ın da aralarında bulunduğu ünlüler, elma sirkesi içerek zayıfladıklarını söylüyor.

SON DAKİKA