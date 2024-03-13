Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:18
Meğer ünlü isimler bu yöntemle su gibi yağ yakmış! Bir ayda 3 kilo verdiren diyet
Fazla kilolar birçok sağlık sorununa neden olduğu gibi kişiyi ruhsal anlamda da kötü etkileyebilir. Uzmanlar ise zayıflamak isteyen bireylere dengeli bir beslenme planı ve düzenli egzersiz önermektedir. Ancak beslenme kısmında belirli gıdaların tüketimi bu süreci hızlandırıp kolaylaştırabilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma da günlük olarak içeceğiniz bir içeceğin kilo vermede büyük katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor.