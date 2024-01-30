Unutkanlığın ilacı o besinde saklı! Hafızayı 10 kat güçlendiriyor...

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, düzenli olarak yağlı balık tüketiminin beyinde daha fazla gri madde birikimine neden olduğu ortaya çıkmıştır. Gri madde, beyinde karar verme, hafızayı kontrol etme ve duyguları düzenleme gibi önemli işlevlerle ilişkilidir. Bu bulgular, yağlı balıkların düzenli tüketiminin beyin sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir.