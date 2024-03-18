Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
09:27
Uyanır uyanmaz 5 adet yiyin! Kötü kolesterolü dibe çekiyor: Damarları tertemiz yapan o mucize
Sağlıklı gıdalar arasında yapılan seçimler oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor zaman zaman. Fakat aslında sıklıkla tükettiğimiz ve farkına varmadığımız bazı besinler, düzenli tüketildiğinde oldukça faydalı etkilerini bedenlerimizde görmeyi sağlıyor. Bu besinlerden biri ise; aslında tüketmesi kolay ve sevdiğimiz lezzetlerden biri. İşte kolesterol dahil onlarca hastalığa karşı kalkan olan o besin...