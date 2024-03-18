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Haberler Galeri Uyanır uyanmaz 5 adet yiyin! Kötü kolesterolü dibe çekiyor: Damarları tertemiz yapan o mucize
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:27

Uyanır uyanmaz 5 adet yiyin! Kötü kolesterolü dibe çekiyor: Damarları tertemiz yapan o mucize

Sağlıklı gıdalar arasında yapılan seçimler oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor zaman zaman. Fakat aslında sıklıkla tükettiğimiz ve farkına varmadığımız bazı besinler, düzenli tüketildiğinde oldukça faydalı etkilerini bedenlerimizde görmeyi sağlıyor. Bu besinlerden biri ise; aslında tüketmesi kolay ve sevdiğimiz lezzetlerden biri. İşte kolesterol dahil onlarca hastalığa karşı kalkan olan o besin...

Uyanır uyanmaz 5 adet yiyin! Kötü kolesterolü dibe çekiyor: Damarları tertemiz yapan o mucize

Son yıllarda cevizin faydalarına dair yapılan araştırmalar, oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarıyor. Sadece basit bir atıştırmalıktan öte olacak şekilde günlük tüketimde düzenleyici faydalarıyla öne çıkıyor. İşte cevizin inanılmaz yenileyici faydalar sunuyor.

Uyanır uyanmaz 5 adet yiyin! Kötü kolesterolü dibe çekiyor: Damarları tertemiz yapan o mucize

ZENGİN BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Cevizin diğer kuruyemişlerden daha yüksek bir antioksidan oranına sahip olması, içeriğindeki E vitamini ile birlikte polifenol adı verilen bir bitki bileşiğinden kaynaklanır.

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Uyanır uyanmaz 5 adet yiyin! Kötü kolesterolü dibe çekiyor: Damarları tertemiz yapan o mucize

Sağlıklı yetişkinlerde yapılan küçük bir çalışma, ceviz açısından zengin bir yemek yemenin yemekten sonra "kötü" (LDL) kolesterolün oksidatif hasarını önlediğini ortaya koydu.

Uyanır uyanmaz 5 adet yiyin! Kötü kolesterolü dibe çekiyor: Damarları tertemiz yapan o mucize

Kötü kolesterolün atardamarlarda birikmesi, ateoskleroz adı da verilen damar sertliğine yol açabilir. Bu nedenle ceviz tüketimi, bu noktada en faydalı tüketim seçeneklerinden biri haline gelebilir.

Uyanır uyanmaz 5 adet yiyin! Kötü kolesterolü dibe çekiyor: Damarları tertemiz yapan o mucize

OMEGA-3 DEPOSU

Omega-3 yönünden diğer kuruyemişlere oranla daha zengin bir tüketim sunması, cevizi en faydalı besinlerden biri haline getiriyor. 28 gramlık porsiyon başına 2.5 gramlık omega-3 barındırıyor.

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