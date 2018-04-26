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Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!

Giriş Tarihi: 26.04.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 11:02
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Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!
Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!

Birçok kişi daha sağlıklı olabilmek ve istediği vücut ölçülerine ulaşabilmek için diyetler yapıyor, spor salonlarında saatler harcıyor. Ama ne yazık ki ne sporu ne de diyeti uzun süre sürdürebilmek mümkün olmuyor. Her gün düzenli olarak uyuyor olmamız ise uykuda kilo verebilmek için yapılabilecekleri getiriyor akla.

Gün içinde kalori yakarken, gece uyuduğumuzda da kalori yakma işlemi devam eder. Vücut hücre yenilemesine başlar, kan dolaşımı, horman seviyelerinin ayarlanması gibi birçok işlevi gerçekleştirir. Biz de uyurken daha fazla kalori yakmanızı sağlayacak ve kilo vermenize yardımcı olacak şeyleri listeledik…

1. Uyumadan önce protein ağırlıklı bir içecek için

Araştırmalar, uyumadan önce alınan proteinin uyurken yakılan kalori miktarını arttırdığını gösteriyor. Ayrıca protein, kas onarımına da yardımcı oluyor ev kas kütlesinin artmasını sağlıyor. Protein shack olarak adlandırılan içecekleri evde, protein tozu kullanmadan hazırlayabilirsiniz.

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Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!
Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!

2. Akşam yemeklerini az miktarda yiyin

Uyumadan önce yemek yemekten veya akşam yemeklerini abartmaktan kaçının. Öğünlerinizi küçük tutun. Uyurken vücudumuz büyüme hormonu salgılar. Eğer çok yemek yerseniz büyüme hormonu yiyecekleri yağ olarak depolar.

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Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!
Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!

4. Kendinize bir uyku zamanı belirleyin

Hayat biçimlerimiz çoğu zaman uyku düzeni yaratmaya ve uymaya müsade etmiyor. Her gün aynı saatlerde uyumaya, gerekirse izlediğimiz dizilerden veya uzayan sohbetlerden fedakarlık edip uyku düzenine uymak gerekiyor. Düzenli uyku, geceleri daha fazla yap yakmaya yardımcı oluyor. Araştırmalar, uykusunu iyi almış insanların az uyuyanlara göre yemek sonrası daha fazla kalori yaktığını gösteriyor.

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Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!
Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!

5. Uyumadan önce egzersiz yapmayın

Bu vücudunuzun canlanmasını sağlar ve böylece derin bir uykuya dalamazsınız. Eğer akşamları egzersiz yapılacaksa bu uyumadan en az 4 saat önce olmalı.

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Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!
Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!

6. Yatak odanızdaki tüm elektronik cihazları kaldırın

Elektronik cihazların yaydığı kısa dalga boylu mavi ışık, uykuya yardımcı en önemli hormon olan melatonin salgılanmasını yavaşlatır. Bu da sağlıklı bir uykuyu engeller.

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Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!
Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!

7. Daha düşük sıcaklıkta uyuyun

Daha soğuk bir ortamda uyumak, kahverengi yağ dokusunun daha fazla ısı üretmesine ve böylece daha çok kalori yakmamıza neden oluyor. Ayrıca metabolizma hızlanıyor ve kan şekeri kontrolü artıyor.

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Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!
Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!

8. Tamamen karanlık bir ortamda uyuyun

Karanlık ortam, uykuya dalmaya yardımcı olan melatonin üretimini arttırırken kalori yakımını hızlandıran hücrelerin çalışmasını sağlar. Aydınlık bir ortamda uyumak ise, uykuya tam olarak dalamamaya sebep olur.

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