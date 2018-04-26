Uyurken de zayıflayabilirsiniz... İşte 7 basit kuralı!

Birçok kişi daha sağlıklı olabilmek ve istediği vücut ölçülerine ulaşabilmek için diyetler yapıyor, spor salonlarında saatler harcıyor. Ama ne yazık ki ne sporu ne de diyeti uzun süre sürdürebilmek mümkün olmuyor. Her gün düzenli olarak uyuyor olmamız ise uykuda kilo verebilmek için yapılabilecekleri getiriyor akla.

Gün içinde kalori yakarken, gece uyuduğumuzda da kalori yakma işlemi devam eder. Vücut hücre yenilemesine başlar, kan dolaşımı, horman seviyelerinin ayarlanması gibi birçok işlevi gerçekleştirir. Biz de uyurken daha fazla kalori yakmanızı sağlayacak ve kilo vermenize yardımcı olacak şeyleri listeledik…

1. Uyumadan önce protein ağırlıklı bir içecek için

Araştırmalar, uyumadan önce alınan proteinin uyurken yakılan kalori miktarını arttırdığını gösteriyor. Ayrıca protein, kas onarımına da yardımcı oluyor ev kas kütlesinin artmasını sağlıyor. Protein shack olarak adlandırılan içecekleri evde, protein tozu kullanmadan hazırlayabilirsiniz.