Uzmanlar açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin

Time Dergisi tüm zamanların en sağlıklı 50 besin maddesini sıraladı. Tufts Tıp Merkezi'nden Diyetisyen Alicia Romano'nun yardımı ile hazırlanan liste birçok gıda maddesini içeriyor... MUZ: Bir orta boy Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır. AHUDUDU: Bir kap Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir PORTAKAL: Bir büyük boy Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır KİVİ: Bir adet Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir. NAR: Bir kap nar tanesi C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır. DOMATES: Bir orta boy Besleyici bir enerji deposudur. Kansere karşı en etkili silahlara sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ile hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kanserojen maddelere karşı koyan enzimleri de güçlendirir.