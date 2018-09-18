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açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin

Giriş Tarihi: 18.09.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 10:51
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açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin
Uzmanlar açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin

Time Dergisi tüm zamanların en sağlıklı 50 besin maddesini sıraladı. Tufts Tıp Merkezi'nden Diyetisyen Alicia Romano'nun yardımı ile hazırlanan liste birçok gıda maddesini içeriyor...

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açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin
Uzmanlar açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin

MUZ: Bir orta boy

Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

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açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin
Uzmanlar açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

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açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin
Uzmanlar açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

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açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin
Uzmanlar açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin

KİVİ: Bir adet

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

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açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin
Uzmanlar açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin

NAR: Bir kap nar tanesi

C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

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açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin
Uzmanlar açıkladı! İşte en sağlıklı 50 besin

DOMATES: Bir orta boy

Besleyici bir enerji deposudur. Kansere karşı en etkili silahlara sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ile hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kanserojen maddelere karşı koyan enzimleri de güçlendirir.

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