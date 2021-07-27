Giriş Tarihi: 27.07.2021
09:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
09:33
Uzmanlardan mucize besin önerisi! Böbreklerinizi temizliyor
Vücudu korumak için en etkili besinler, özellikle hangi organlar ve hastalıklar için şifa sağladığı konusunda geniş bir etkiye sahip olabilir. Özellikle böbrek hastalıkları uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir ve son aşamalarında büyük ağrılar çekeceğiniz bir sağlık sorunu haline gelebilir. Fakat bunu engellemenin yolu; doğru bir beslenme sisteminden geçiyor. İşte böbrekleri temizleyen ve böbrek hastalıklarından sizi koruyan gıdalar...
Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir.
MUŞMULA
Muşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyvesidir. Muşmulanın içerisinde yer alan bitkisel lifler, kandaki iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri etkili bir şekilde temizler. İçerdiği yüksek antioksidan miktarından dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur. Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir. Muşmula vücuttaki toksinleri atarak böbrekleri temizler.
SOYA PROTEİNİ
Yoğun olarak fosfor aldığımızda, bunu vücuttan atmaya çalışan böbrekler çok yoruluyor, kimi zaman hasar görüyor. Soya ürünleri tüketimi fazladan fosfor alımının da önüne geçtiği için böbreklerin yıpranma riski de ortadan kaldırılmış olur.
KUŞBURNU
Kuşburnu vücudun hastalıklarla savaşma mekanizmalarını destekler.
KARPUZ
Karpuz diüretik özelliğiyle bilinir. Böbreklerdeki kumu temizler ve tuzun çözünmesini sağlar.