Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Uzmanlardan önemli uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 08:59

Uzmanlardan önemli uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi adeta zehir saçıyor! Uzmanlar, pişirme tekniklerinde hata yaptığımız besinler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Doğru tüketildiğinde sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği ciddi zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediğinde adeta zehir saçan besinler...

Uzmanlardan önemli uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

"Dünyanın en kötü kokan meyvesi" diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya'da böyle bir olay yaşandı.

Uzmanlardan önemli uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlardan önemli uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlardan önemli uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı.

Uzmanlardan önemli uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Ravent ya da ışkın diye bilinen meyvenin sapları tek başına ya da birçok meyveli tatlının içinde zevkle tüketiliyor. Ancak bu bitkinin yaprakları güçlü bir zehir taşıyor.

SON DAKİKA