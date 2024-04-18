Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 100 yaşını görenler her gün bu besini tüketiyor

YAĞLI BALIKLAR:

Hyman, protein ve omega 3 bakımından zengin olan yağlı balıkların uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı olduğunu belirtiyor. Haftada iki kez somon yemek kalp krizini, felç riskini ve yüksek tansiyonu önlüyor. Omega-3, yaşlandıkça ortaya çıkan ve kronik hastalıklara zemin hazırlayan iltihaplanmayı da önlüyor.