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Haberler Galeri Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 100 yaşını görenler her gün bu besini tüketiyor
Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:46

Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 100 yaşını görenler her gün bu besini tüketiyor

Uzun ve sağlık yaşamın sırrı ortaya çıktı! Yapılan araştırmalar, profesyonellerin nasıl beslendiğini ortaya çıkardı. Çok sevilen unlu mamullerden patates kızartmasına kadar bütün işlenmiş gıdalara veda etmek, ömrün sağlıklı ve uzun olması için gerekli şartlardan. Peki, bu besinler yerine hangi besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekiyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren vücudu gençleştiren besinler…

Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 100 yaşını görenler her gün bu besini tüketiyor

SEBZELER:

Dr. Mark Hyman, kanserden koruyan ve yaşlanma sürecini geciktiren besinlerin en etkililerinin brokoli, lahana ve brüksel lahanası olduğunu belirtti. Hyman, tabağınızın dörtte üçünün sebze ile dolu olması gerektiğini belirtti.

Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 100 yaşını görenler her gün bu besini tüketiyor

KOYU YAPRAKLI YEŞİLLİKLER:

Dr. Linda Shiue'ye göre, koyu yapraklı yeşil sebzeler içerisindeki folat sebebiyle kanserden diyabete kadar birçok hastalıktan koruyor.

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Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 100 yaşını görenler her gün bu besini tüketiyor

YAĞLI BALIKLAR:

Hyman, protein ve omega 3 bakımından zengin olan yağlı balıkların uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı olduğunu belirtiyor. Haftada iki kez somon yemek kalp krizini, felç riskini ve yüksek tansiyonu önlüyor. Omega-3, yaşlandıkça ortaya çıkan ve kronik hastalıklara zemin hazırlayan iltihaplanmayı da önlüyor.

Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 100 yaşını görenler her gün bu besini tüketiyor

SIZMA ZEYTİNYAĞI:

Hyman, Günde sadece yarım çay kaşığı sızma zeytinyağı, kardiyovasküler hastalık, nörodejeneratif hastalıklar, solunum yolu hastalıkları ve kanserden ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir" dedi.

Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 100 yaşını görenler her gün bu besini tüketiyor

MEYVE:

Geleneksel tatlılar yerine, antioksidan bakımından zengin şeker oranı düşük besinlerden yararlanın.

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