Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
14:46
Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 100 yaşını görenler her gün bu besini tüketiyor
Uzun ve sağlık yaşamın sırrı ortaya çıktı! Yapılan araştırmalar, profesyonellerin nasıl beslendiğini ortaya çıkardı. Çok sevilen unlu mamullerden patates kızartmasına kadar bütün işlenmiş gıdalara veda etmek, ömrün sağlıklı ve uzun olması için gerekli şartlardan. Peki, bu besinler yerine hangi besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekiyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren vücudu gençleştiren besinler…