Giriş Tarihi: 01.02.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
09:03
Virüslerin izini takip edebilirsiniz! Hangi hastalık ne zaman belirti verir? Vücuda girer girmez...
Kalabalık ortamlar, ofisler veya okullar… Gün içerisinde içine girdiğimiz birçok ortam, aynı zamanda bakteri ve virüslere de temasımızın kaçınılmaz alanları arasında yer alıyor. Hastalık mevsimi olarak da adlandırılan bu dönemde, enfekte olma sürecinizde bazı hastalıklar daha geç, bazıları ise daha erken kendini gösterebilir. İşte "hangi hastalık ne zaman belirti gösterir?" sorusunun cevabı…