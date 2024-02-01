Virüslerin izini takip edebilirsiniz! Hangi hastalık ne zaman belirti verir? Vücuda girer girmez...

Ancak en önemli faktörlerden biri, bir kişinin neden olduğu ikincil enfeksiyonların ortalama sayısına dayalı olarak, ne kadar bulaşıcı olduğunun bir ölçüsü olan patojenin üreme oranıdır (veya R oranı). R oranının 1 olması, enfekte olan her kişinin ortalama olarak bir başka kişiye hastalığı bulaştıracağı anlamına gelir.