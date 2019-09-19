Vücudu baştan sona yenileyen besinler nelerdir? İşte mutfaktaki süper besinler...

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinden vücudumuza fayda sağlar. Uygun, yeterli ve dengeli beslenme koşullarında eskiyen hücreler yerini nitelikli ve sağlıklı hücrelere bırakır, yenilenme ve tamir en üst seviyeye çıkar. Üstelik bunu mutfağınızda her daim bulunan süper besinlerle gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan bu vücudumuzu yenileyen besinleri bilerek bu besinleri tüketmek olacaktır. Peki vücudumuzu baştan sona yenileyerek eskiyen hücreleri yok eden besinler nelerdir? İşte mutfağımızda bulunan ve vücudumuzu baştan sona yenileyen süper besinler...